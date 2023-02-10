Найти и сохранить любовь: книги для тех, кто ищет, и тех, кто уже нашел

Полдела обрести любовь — нужно уметь ее сохранить и знать, как обойти острые камни в отношениях. Учиться на собственных ошибках может быть больно и лучше руководствоваться опытом других людей. Кто может научить “правильно” любить? Книги об отношениях!

Редакция Вікна-новини вместе с Vivat собрала книги, которые следует прочесть парам для сохранения долгих и счастливых отношений.

Ловушка страсти. Как ее избежать и обрести счастье в любви: Дин Делис, Кассандра Филлипс

Отношения — дело непростое. Иногда они превращаются в поле битвы: каждый борется за право любить и быть любимым. К сожалению, нередко случается, что один любит, а другой позволяет себя любить.

Сейчас также смотрят

Для партнеров это сигнал об опасности, о ловушке страсти, из которой можно освободиться. И советы авторов Дина Делиса и Кассандры Филлипс в этом помогут.

Любовь может сводить с ума и изменять до неузнаваемости, но со многими проблемами можно справиться.

Ложные модели поведения, создающие дисбаланс в отношениях, страх отказа и страх потерять контроль, неравенство власти во взаимоотношениях, тактика ревности, план создания “здоровой дистанции”, парадокс поиска счастья в любви — любая из этих проблем объясняется и решается.

Книга поможет справиться с трудностями, восстановить баланс в отношениях, вернуть страсть и романтический задор.

Какие у меня шансы обрести любовь? Как на поиски отношений влияет красота? Существуют ли законы поведения на сайтах знакомств? В конце концов, когда следует прекращать поиски?

Ханна Фрай сразу признается — она не эксперт в вопросах любви, потому что имела некоторые успешные попытки и несколько катастроф — но она эксперт в области математики. И предлагает посмотреть на математику и любовь по-новому. Ведь эти явления имеют много общего — ни одно не безупречно упорядоченное или легко прогнозируемое.

— У любви — как и практически все в жизни — множество паттернов: начиная с количества наших сексуальных партнеров на протяжении жизни и заканчивая тем, как мы выбираем, кому написать на сайте знакомств. Эти паттерны испытывают искажения, отклонения, повороты и развитие; так же как любовь, математика как раз и создана, чтобы их описывать, — убежден автор.

Использовать математику как указатель в поисках любви — почему бы и нет?

Семь принципов здорового брака: Джон Готтман, Нэн Сильвер

Если ты нашел(-ла) нашла любовь, то очень важно ее не потерять. И даже супружеские обеты не гарантируют, что чувства не изменятся.

Рождение ребенка, стресс, финансовые трудности, усталость, привычка — все это может повлиять на качество брака и на то, что люди могут разбежаться, несмотря на сильные чувства.

Психолог Джон Готтман совершил революцию в анализе и прогнозировании брака, в рамках эксперимента наблюдая за привычками супружеских пар. Он наметил семь принципов, которые помогут проанализировать и укрепить отношения во время кризиса.

Шаги, которые предлагает автор — простые, но действенные. Укреплять дружбу, лежащую в основе любого брака; усиливать собственные “карты любви”; сохранять любовь и восхищение партнером; поворачиваться лицом к партнеру, а не бежать прочь; давать партнеру возможность управлять ситуацией; всегда находить выход из ситуации; формировать общее видение.

Результаты одного из исследований свидетельствуют, что 63% мужчин и женщин, прочитавших Семь принципов счастливого брака, признали: благодаря этим рекомендациям их брак изменился к лучшему.

Эти книги станут отличным подарком ко Дню Святого Валентина. А что еще можно подарить любимому человеку на 14 февраля — читай в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!