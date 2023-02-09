Кроме конфет и цветов: что подарить жене на День Святого Валентина

Многие женщины еще до праздника намекают своим мужьям, что они хотят получить в подарок на романтическом ужине в День влюбленных. Но если сигналов и намеков нет, нужно подключать фантазию и решительность. Что подарить жене на День Святого Валентина — читай в материале.

Что подарить жене на День Святого Валентина до 500 грн

Серебрянные сережки. Минималистичные украшения станут приятным сюрпризом в этот день. Для того чтобы подарок выглядел эффектно и искренне, можно положить его в подарочную коробочку и написать любовное письмо. Бутылка вина. Бутылку итальянского, французского или чилийского качественного вина вполне можно найти в этом ценовом сегменте. Набор сыров. Два – три кусочка вкусного сыра можно приобрести до 500 грн. Но нужно обязательно учитывать сроки годности изделий. Если жена любит вязать или шить, можно присмотреться к таким наборам. Набор бокалов. Качественные два бокала можно приобрести в любом супермаркете. Для этого нужно учитывать вкусы жены. Цветы. Один из самых романтических подарков в этот день. Можно подыскать интересный букетик на любой вкус, не привязываясь к розам или определенным цветам. Набор шоколада. Этот презент обязательно порадует женщин, которые обожают сладкое. Поднос с приятными мелочами. Если увидится вечером с женой не позволяет завал на работе, приготовь ей вкусный завтрак. Мелочи для ванной. Сложно найти человека, который не любит принимать ванну. Для того чтобы порадовать любимую, можно присмотреться к набору с бомбочками для ванн, пенкой, гелем для душа, пудрой и т.д. Картина по номерам или набор для рисования. Если твоя жена — натура творческая, то можно подыскать тематические подарки.

Что подарить жене на День Святого Валентина до 1000 грн

Поход на массаж. Это — один из лучших способов расслабится и забыть о работе, домашних делах и обязательствах. Пластинки с музыкой. От такого подарка будут в восторге те женщины, которые обожаю слушать музыку на проигрывателе. Сертификат на покупку косметики. Простой и понятный подарок, на суму которого жена сама купит себе то, что давно хотела. Красивый халат. Теплый халат в средине февраля — то, что однозначно не будет лишним. Набор нижнего белья. Интересное нижнее белье стильного фасона не будет лишним. Но нужно знать, какой размер носит твоя избранница. Набор свечей. Для атмосферы и романтического настроения. Кулинарная книга. Если жена обожает готовить и ты знаешь, кто ее любимый кулинарный эксперт — поищи в интернете его книги. Подушки в виде сердец. Милый и романтичный презент. Колонка. Ведь слушать музыку любят если не все, то почти все. Помада или тушь. Здесь тоже важно попасть в цвет и предпочтения девушки.

Что подарить жене на День Святого Валентина: бюджет — не ограничен

поездку за границу или в Карпаты, ее любимый город;

поход в кино на двоих;

ювелирные украшения;

игровую приставку, если она играет в консоли;

новый ноутбук, телефон и т.д;

сертификат на курсы;

фотоаппарат;

музыкальный инструмент;

часы;

безделушки к машине;

сумочку;

плате или другую одежду;

деньги;

качественную обувь;

наушники.

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