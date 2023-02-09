Кроме конфет и цветов: что подарить жене на День Святого Валентина

Многие женщины еще до праздника намекают своим мужьям, что они хотят получить в подарок на романтическом ужине в День влюбленных. Но если сигналов и намеков нет, нужно подключать фантазию и решительность. Что подарить жене на День Святого Валентина — читай в материале.
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