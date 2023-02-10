Знайти та зберегти кохання: книжки для тих, хто шукає, і тих, хто вже знайшов

Півсправи знайти кохання — потрібно вміти його зберегти та знати, як обійти гострі камені у стосунках. Вчитися на власних помилках може бути боляче, тож краще керуватися досвідом інших людей. Хто може навчити “правильно” кохати? Книги про стосунки!

Редакція Вікна-новини разом із Vivat зібрали книжки, які варто прочитати парам для збереження довгих та щасливих стосунків.

Пастка пристрасті. Як її уникнути та здобути щастя в коханні: Дін Деліс, Кассандра Філліпс

Стосунки — справа непроста. Іноді вони перетворюються на поле битви: кожен змагається за право кохати й бути коханим. На жаль, нерідко трапляється, що один любить, а інший дозволяє себе любити.

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Для партнерів це — сигнал про небезпеку, про пастку пристрасті, з якої можна звільнитися. І поради авторів Діна Деліса та Кассандри Філліпс в цьому допоможуть.

Кохання може зводити з глузду і змінювати до невпізнання, але з багатьма проблемами можна впоратися.

Хибні моделі поведінки, що створюють дисбаланс у стосунках, страх відмови та страх втратити контроль, нерівність влади у взаєминах, тактика ревнощів, план створення “здорової дистанції”, парадокс пошуку щастя в коханні — будь-яка з цих проблем пояснюється та вирішується.

Книга допоможе впоратися з труднощами, відновити баланс у стосунках, повернути пристрасть та романтичний запал.

Які у мене шанси знайти кохання? Як на пошуки стосунків впливає краса? Чи існують закони поведінки на сайтах знайомств? Зрештою, коли варто припиняти пошуки?

Ханна Фрай одразу зізнається — вона не експертка у питаннях кохання, бо мала деякі успішні спроби й кілька катастроф — але вона експертка у галузі математики. І пропонує подивитися на математику та кохання по-новому. Адже ці явища мають багато спільного — жодне не є бездоганно впорядкованим чи легко прогнозованим.

— Кохання — як і практично все в житті — має безліч патернів: починаючи з кількості наших сексуальних партнерів протягом життя й завершуючи тим, як ми вибираємо, кому написати на сайті знайомств. Ці патерни зазнають викривлень, відхилень, поворотів і розвитку; так само як кохання, математика якраз і створена, щоб їх описувати, — переконана авторка.

Використати математику як дороговказ у пошуках кохання — чому б і ні?

Сім принципів здорового шлюбу: Джон Ґоттман, Нен Сільвер

Якщо ти знайшов(-ла) кохання, то дуже важливо його не втратити. І навіть шлюбні обітниці не гарантують, що почуття не зміняться.

Народження дитини, стрес, фінансові труднощі, втома, звичка — все це може вплинути на якість шлюбу і те, що люди можуть розбігтися попри сильні почуття.

Психолог Джон Ґоттман здійснив революцію в аналізі й прогнозуванні шлюбу, у межах експерименту спостерігаючи за звичками подружніх пар. Він окреслив сім принципів, які допоможуть проаналізувати й зміцнити стосунки під час кризи.

Кроки, які пропонує автор, — прості, але дієві. Зміцнювати дружбу, яка лежить в основі будь-якого шлюбу; посилювати власні “мапи кохання”; зберігати любов і захоплення партнером; повертатися обличчям до партнера, а не бігти геть; давати партнерові змогу керувати ситуацією; завжди знаходити вихід із ситуації; формувати спільне бачення.

Результати одного з досліджень свідчать, що 63% чоловіків і жінок, які прочитали Сім принципів щасливого шлюбу, визнали: завдяки цим рекомендаціям їхній шлюб змінився на краще.

Ці книги стануть чудовим подарунком до Дня Святого Валентина. А що ще можна подарувати коханій людині на 14 лютого — читай у нашому іншому матеріалі.

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