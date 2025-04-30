Поромник, Сірано де Бержерак, Батько: Алексей Суханов о лучших спектаклях Киева и Львова

Телеведущий и журналист Алексей Суханов во время участия в шоу Нового канала Вік на Вік рассказал, какие представления в Киеве и Львове он советует каждому. А еще поделился, почему ходит в театр только за деньги, и никогда не принимает приглашений! Его советы собрали для тебя в материале.

Лучшие спектакли Киева и Львова по версии Алексея Суханова

Сложно поспорить с тем, что театральное искусство в Украине на пике востребованности и популярности! Часто на спектакли в Киеве или Львове невозможно купить билеты и за несколько месяцев вперед!

Наши артисты собирают полные залы и начинают гастролировать с произведениями за границей. Так наше театральное искусство переживает свое возрождение. Театр стал для украинцев местом смыслов, переосмысления жизни и событий вокруг, способом отвести душу в трудные времена.

Телеведущий и театрал Алексей Суханов рассказал, какие представления обожает, кого считает самым талантливым украинским постановщиком и какие произведения в театрах обязательны к просмотру.

Театр — это моя большая любовь. Сейчас мы являемся свидетелями очень интересного исторического процесса — возрождения украинского театра. Много десятилетий его позорили, унижали, разрушали…

Теперь молодое поколение режиссеров и актеров создает украинское искусство. Алексей никогда не приходит в театр за бесплатно, делится, что так было только раз, когда все билеты на спектакль от группы Шмальгаузен разобрали.

А так, всегда покупаю билеты, потому что актерский труд не только важен, особенно сейчас, он еще крайне сложный и тяжелый. И ходить по приглашению — это унизительно и невежливо по отношению к актерам.

Подборка лучших спектаклей

Сірано де Бержерак в Национальном драматическом театре имени Марии Заньковецкой (Львов)

— Я считаю, что Давид Петросян — режиссер номер один в Украине, и вряд ли кто-то с ним может посоревноваться в глубине, философии, трактовке тех произведений, с которыми он работает и которые ставит на сцене. Он режиссер смыслов.

Діалоги кармеліток во Львовской национальной опере

Эту одну из самых популярных опер прошлого века Алексей считает обязательной к просмотру для всех.

Батько в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра

Алексей Суханов говорит, что настаивает на посещении этого спектакля. По его мнению, в постановке Стаса Жиркова он получился гораздо лучше и глубже иностранного фильма.

Конотопська відьма, Слуга двох панів в Национальном академическом драматическом театре им. Ивана Франко

Несмотря на то, что зрителей на этих спектаклях всегда полно, увидеть Конотопську відьму нужно хотя бы раз. Не стоит обделять вниманием и спектакль Слуга двох панів.

Процес в Театре на Подоле

в Театре на Подоле Поромник, Отелло, Свої в Национальном академическом драматическом театре имени Леси Украинки

Посмотреть шоу Вік на Вік с Фимой Константиновским можно каждую среду в 20:00 на Новом канале!

Раньше мы рассказывали, как театральные постановки становятся культурными сенсациями.

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