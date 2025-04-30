Поромник, Сірано де Бержерак, Батько: Олексій Суханов про кращі вистави Києва і Львова

Телеведучий та журналіст Олексій Суханов під час участі у шоу Нового каналу Вік на Вік розповів, які вистави у Києві та Львові він радить кожному. А ще поділився, чому ходить до театру лише за гроші, і ніколи не приймає запрошень! Його поради зібрали для тебе у матеріалі.

Кращі вистави Києва та Львова за версією Олексія Суханова

Важко посперечатися з тим, що театральне мистецтво в Україні на піку затребуваності й популярності! Часто на вистави у Києві чи Львові неможливо купити квитки і за кілька місяців уперед!

Наші артисти збирають повні зали та починають гастролювати з творами за кордоном. Так наше театральне мистецтво переживає своє відродження. Театр став для українців місцем сенсів, переосмислення життя і подій навколо, способом відвести душу у тяжкі часи.

Телеведучий та театрал Олексій Суханов розповів, які вистави обожнює, кого вважає найталановитішим українським постановником і які твори у театрах є обов’язковими до перегляду.

Театр — це моя велика любов. Зараз ми є свідками дуже цікавого історичного процесу — відродження українського театру. Багато десятиліть його ганьбили, принижували, руйнували…

Тепер молоде покоління режисерів та акторів творить українське мистецтво. Олексій ніколи не приходить у театр за безкоштовно, ділиться, що так було лише раз, коли всі квитки на виставу від гурту Шмальгаузен, розібрали.

А так завжди купую квитки, тому що акторська праця не лише важлива, особливо зараз, вона ще вкрай складна й важка. І ходити за запрошенням — це принизливо та неввічливо щодо акторів.

Добірка кращих вистав

Сірано де Бержерак у Національному драматичному театрі імені Марії Заньковецької (Львів)

— Я вважаю, що Давид Петросян — режисер номер один в Україні, і навряд чи хтось може з ним позмагатися у глибині, філософії, трактуванні тих творів, з якими він працює та які ставить на сцені. Він режисер сенсів.

Діалоги кармеліток у Львівській національній опері

Цю одну з найпопулярніших опер минулого століття Олексій вважає обов’язковою до перегляду всім.

Батько у Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра

Олексій Суханов каже, що наполягає відвідати цю виставу. На його думку, у постановці Стаса Жиркова вона вийшла набагато кращою і глибшою за іноземний фільм.

Конотопська відьма, Слуга двох панів у Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка

Попри те, що глядачів на цих виставах ніколи не бракує, побачити Конотопську відьму потрібно хоча б раз. Не варто обділяти увагою і виставу Слуга двох панів.

Процес у Театрі на Подолі

у Театрі на Подолі Поромник, Отелло, Свої у Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки

Подивитися шоу Вік на Вік з Фімою Константинівським можна щосереди о 20:00 на Новому каналі!

Раніше ми розповідали, як театральні постановки стають культурними сенсаціями.

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