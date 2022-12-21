Тосты на Новый год 2023: актуальные поздравления для веселых застолий

Совсем скоро новогодние праздники. И пока одни заказывают подарки и придумывают вкусности на празднование, можно выучить интересный тост, чтобы застолье было еще веселее.

Так ты обязательно удивишь своей изобретательностью гостей, родственников и друзей. Тосты на Новый год 2023 читай в материале.

Новогодние тосты 2023: актуальные поздравления

Первый тост — за крымский мост.

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Третью полную — за нашу армию!

Выпьем снова, чтобы работал Вова!

За синее небо, за желтые поля,

за мир, в котором нет москаля!

Все, кому налили, пьют за Вооруженные силы!

А следующий Новый год приносил лишь счастье в дом!

Выпьем на дорожку, чтоб забыли белорусскую картошку!

Красивые тосты на Новый год 2023 для веселых застолий

Выпьем первый тост за тех,

Кто мир нам дарит и успех.

Вторую рюмку мы поднимем

За тех, кто никогда не кинет.

Третий бокал поднимаю,

Потому что здоровья всем желаю.

Четвертая рюмка идет за то,

чтоб в мире правило добро!

Пятая рюмка — как в землю сухую!

Давайте все выпьем за землю родную.

Шестую пью за родных и близких

И поклоняюсь им я низко.

Седьмая рюмка — за друзей,

Чтобы не жили вы в тоске.

Восьмая идет за врагов,

Чтоб только у нас царил покой!

Здесь и девятая поспела,

А она — за душу и веру.

Пью десятый свой бокал,

Чтобы враг покоя не знал!

На дорожку выпьем дружно

За Новый год и за Залужного!

Тост на Новый год 2023

Без ста грамм не разобраться

в году том, что проходит.

Берем первую рюмку нашу

За ВСУ, за всех, кто входит.

Спасибо, Боже, что дожили,

Что было то, чем дорожили.

Пьем второй свой за семью,

Эту — я до дна допью!

Третью — чтобы были в паре,

Чтобы горя вы не знали,

В любви долго-долго жили,

В радости и не тужили!

Поднимаем тост четвертый,

Чтобы враги были разодраны,

Чтобы ноги оккупантов

Исчезли все под бой курантов!

Пятый тост будет за друга,

Чтобы было тебе любо,

Чтобы в любых несогласиях

Ты преодолевал препятствия!

Шестой поднимаем быстро

За год, который приходит шустро.

Чтобы принес он мир и счастье

И нас боялись все напасти!

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