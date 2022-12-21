Тосты на Новый год 2023: актуальные поздравления для веселых застолий

Совсем скоро новогодние праздники. И пока одни заказывают подарки и придумывают вкусности на празднование, можно выучить интересный тост, чтобы застолье было еще веселее.
Так ты обязательно удивишь своей изобретательностью гостей, родственников и друзей. Тосты на Новый год 2023 читай в материале.
Первый тост — за крымский мост.
Тост номер два за крейсер Москва.
Третью полную — за нашу армию!
Выпьем снова, чтобы работал Вова!
За синее небо, за желтые поля,
за мир, в котором нет москаля!
Все, кому налили, пьют за Вооруженные силы!
А следующий Новый год приносил лишь счастье в дом!
Выпьем на дорожку, чтоб забыли белорусскую картошку!
Фото — Unsplash
Выпьем первый тост за тех,
Кто мир нам дарит и успех.
Вторую рюмку мы поднимем
За тех, кто никогда не кинет.
Третий бокал поднимаю,
Потому что здоровья всем желаю.
Четвертая рюмка идет за то,
чтоб в мире правило добро!
Пятая рюмка — как в землю сухую!
Давайте все выпьем за землю родную.
Шестую пью за родных и близких
И поклоняюсь им я низко.
Седьмая рюмка — за друзей,
Чтобы не жили вы в тоске.
Восьмая идет за врагов,
Чтоб только у нас царил покой!
Здесь и девятая поспела,
А она — за душу и веру.
Пью десятый свой бокал,
Чтобы враг покоя не знал!
На дорожку выпьем дружно
За Новый год и за Залужного!
Без ста грамм не разобраться
в году том, что проходит.
Берем первую рюмку нашу
За ВСУ, за всех, кто входит.
Спасибо, Боже, что дожили,
Что было то, чем дорожили.
Пьем второй свой за семью,
Эту — я до дна допью!
Третью — чтобы были в паре,
Чтобы горя вы не знали,
В любви долго-долго жили,
В радости и не тужили!
Поднимаем тост четвертый,
Чтобы враги были разодраны,
Чтобы ноги оккупантов
Исчезли все под бой курантов!
Пятый тост будет за друга,
Чтобы было тебе любо,
Чтобы в любых несогласиях
Ты преодолевал препятствия!
Шестой поднимаем быстро
За год, который приходит шустро.
Чтобы принес он мир и счастье
И нас боялись все напасти!
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