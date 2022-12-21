Тости на Новий рік 2023: актуальні привітання для веселих застіль

Зовсім незабаром настануть новорічні свята. І поки одні замовляють подарунки та придумують смаколики на святкування, можна вивчити цікавий тост, щоб застілля було ще веселішим.

Так ти неодмінно здивуєш своєю винахідливістю гостей, родичів та друзів. Тости на Новий рік 2023 читай у матеріалі.

Новорічні тости 2023: актуальні привітання

Перший тост — за кримський міст.

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Третю повну — за бавовну!

Вип’єм знову, щоб працював Вова!

За синє небо, за жовті поля,

за світ, у якому нема москаля!

Всі, кому налили, п’ють за Збройні сили!

А наступний Новий рік — був у радості повік!

Вип’єм на дорогу за нашу перемогу!

Красиві тости на Новий рік 2023 для веселих застіль

Вип’єм перший тост за тих,

Хто приносить нам всім мир.

Другу чарку ми піднімем

За усіх, хто буде вільним.

Третій келих піднімаю,

Бо здоров’я всім бажаю.

Четверта чарка — хоч би що,

В світі правило добро!

П’ята чарка — як у землю!

Вороги щоб йшли за нею.

Шосту п’ю за рідних й близьких

І вклоняюся їм низько.

Сьома чарка — це за друзів,

Щоб не жили ви у тузі.

Восьма суто за країну,

Вільну, гарну й дуже сильну!

Тут й дев’ята підозріла,

А вона — за душу й віру.

П’ю десятий свій бокал,

Щоб ворог спокою не знав!

На доріжку п’ємо дружно

За рік Новий і за Залужного!

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Тост на Новий рік 2023

Без сто грам не розібратись

В році тому, що минає.

Берем першу чарку нашу

За козаків у нашім краї.

Спасибі, Боже, що дожили,

Було те, чим дорожили.

П’ємо другий за сім’ю,

Цю — до дна зараз доп’ю.

Третю — щоб були у парі,

Розганяли чорні хмари,

У коханні довго жили,

Добре було й не тужили!

Піднімаєм тост четвертий,

Щоб вороги були роздерті,

Аби ноги окупантів

Зникли всі під бій курантів!

П’ятий тост буде за друга

Щоб не здолювала туга,

Аби в будь-яких незгодах

Ви долали перешкоди!

Шостий піднімаєм швидко

За рік, який приходить спритно.

Аби приніс він мир і щастя

І нас боялися напасті!

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