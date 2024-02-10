Чувство дома за его пределами: что такое третье место, зачем оно нужно и при чем здесь Республика Святого Сада

Ты знаешь это место очень хорошо, до мелочей: незаметной трещинки на вон той разрисованной цветочками кружке, голубой книжечке на средней полке в первом ряду, разговорах ни о чем и обо всем одновременно и песне, которая повторяется в плей-листе уже в третий раз.

Вы могли с друзьями выбирать его уже десятки раз, но сколько бы ни пытались сменить место встречи, все равно возвращались в эти привычные глазам, казалось, пропитанные ароматом кофе стены. Вспоминаешь такое? Кажется, приходилось видеть в культовых сериалах Друзья или Как я встретил вашу маму? Central Perk или бар Макларенс — это все яркие примеры третьего места.

Что за третье место и откуда вообще это странное название? По мнению американского социолога Рэя Ольденбурга, это достаточно важный элемент городского пространства, наличие которого в жизни человека может улучшить его социальные навыки и, возможно, будет способствовать улучшению ментального здоровья.

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Поэтому Вікна собрали всю интереснейшую информацию о третьем месте:

что такое третье место;

как наличие третьего места влияет на жизнь человека;

какие примеры третьего места существуют в истории Украины;

и самое главное — как найти свое третье место.

Что такое третье место

Впервые термин появился в книге социолога Рэя Ольденбурга под названием Большое красивое место в 1989 году.

Почему именно такое название? Все достаточно просто. Первое место — это дом, где живет человек. А второе находится там, где человек работает или учится.

Самое простое определение для третьего места автор описывает как — место на углу. Там можно собираться довольно часто, тратить немного и с удовольствием проводить время с интересными для тебя людьми. А самое важное — это место находится за пределами дома или работы, хотя и в то же время находится относительно недалеко от них.

Это дом далеко от дома, — объяснял Рэй Ольденбург.

Третьим местом можно считать кафе как Central Perk, бары или парки. Кроме того, им может стать даже книжный магазин, спортзал или общественный центр. На самом деле идей может быть еще больше, а самое интересное — каждый человек самостоятельно может выбрать себе такое третье место.

Основные признаки третьего места

это нейтральная территория, на которую можно прийти почти в любое время;

место достаточно недорогое, или даже бесплатное как, например, библиотеки;

социальные, финансовые или какие-либо другие ограничения — отсутствуют;

ценность личностных качеств, а не условного успеха в жизни;

основная деятельность в пространстве — неформальное доброжелательное общение;

место находится в относительной близости к работе или дому человека;

гости в этом месте всегда желательны;

наличие постоянных клиентов, которые чувствуют себя в этом пространстве как дома;

в обществе постоянных гостей могут быть свои традиции;

неприметность и непопулярность в широких кругах;

отсутствие претензионности и пафоса, из-за чего люди могут чувствовать себя свободно;

настроение в этом месте преимущественно игривое, в нем могут исчезать враждебность и тревога (к сожалению, только внутренняя, а не воздушная);

атмосфера настолько комфортна, что человек может чувствовать себя как дома.

Зачем нужно третье место

Идея третьего места состоит в том, что никто не принуждает тебя туда приходить. Тебе хочется там бывать, при чем регулярно, чтобы встретиться с единомышленниками, или наоборот побыть наедине со своими мыслями, фоном которых будет белый шум чужих разговоров.

Прежде всего, одним из преимуществ наличия в жизни такого места автор называет само ощущение, что человек не одинок. Поэтому такое пространство может способствовать психологическому благополучию не только отдельного человека, но и в целом общества.

Ведь когда люди устанавливают новые социальные связи, начинают дружить, они могут иметь более крепкое здоровье. Согласно исследованию 2014 года Связь между одиночеством, психическими расстройствами и физическим здоровьем, одиночество может способствовать как развитию проблем с физическим, так и психическим здоровьем и привести к депрессии, расстройствам личности, употреблению алкоголя и расстройствам сна.

Кроме того, как объясняет доктор, гериатр и директор гериатрического когнитивного здоровья Скотт Кайзер в комментарии Medical News Today, дружба сыграла немаловажную роль и в эволюции человечества, в частности, в выживании.

Эволюция постоянно выбирала усиление социальных связей с социальным взаимодействием и отношениями, играющими важную роль в выживании людей.

По словам доктора Скотта Кайзера, таким образом, наши предки создавали социальные связи как минимум, чтобы просто выжить. Поэтому вместе работали, делились едой и всячески помогали друг другу. И таким образом, когда имели условных друзей, чувствовали себя в большей безопасности, чем без них.

Поэтому особенно важно наличие третьего места в тяжелый период, когда любые отношения, будь то дружеские, семейные или романтические, были или остаются на расстоянии. И даже если человек будет там проводить время наедине, в конце концов у него будет больше шансов найти новые опоры для того, чтобы продолжать жить и бороться с новыми вызовами.

Еще одно преимущество, которое предоставляют третьи места в жизни человека, это возможность просто отдохнуть от ожиданий продуктивности или даже социальных ролей.

Третье место должно быть доступным для кого-либо, но в то же время не слишком популярным, таким образом в нем будут собираться преимущественно единомышленники, будет образовываться определенный союз, где важно лишь кто ты на самом деле внутри.

Это, в конечном счете, не может не способствовать еще и построению как индивидуальной, так и социальной идентичности общества. Ведь в таком месте каждый человек может высказаться и одновременно услышать другого, поэтому имеет шанс узнать больше внешний и внутренний мир одновременно.

Даже сам поиск своего третьего места уже может помочь лучше узнать себя. После чего должен помочь восстанавливать силы и чувствовать принадлежность к определенному сообществу, которое якобы становится вторым домом, где теперь хранится частица твоей души.

Исследование 2019 года Психологическая причастность клиентов к третьему месту доказывает, что наличие третьего места в жизни человека способствует его самовыражению и укреплению его социальных связей.

Самые яркие примеры третьего места с истории Украины

Интересно, что после прочтения описания третьего места и его преимуществ можно поймать себя на мысли, что именно в таких просторах формировалась украинская идентичность.

Конечно мы привыкли знать много о большинстве борцов с системой, которую каждый раз выстраивал враг на наших территориях, но о Республике Святого Сада вспоминают не так уж часто. Хотя именно это пространство не только неплохо вписывается в концепцию третьего места, но и показывает, насколько смелыми украинцы были, несмотря на любые запреты и как стремились всегда к свободе.

Это неформальное молодежное объединение во Львове зародилось в 1968 году в заброшенном саду бывшего монастыря Ордена босых кармелитов в центральной части города.

И пока в 1982 году это место окончательно не исчезло из-за репрессий власти, оно успело не только изрядно раздражать советскую власть, но и воспитать целую плеяду новых деятелей культуры и дать немного вдохнуть свободы вне сетей оккупанта.

Приход в Сад — это был выход за рамки узкого мира, в котором находился каждый, кто жил в Советском Союзе, — говорил названный президент республики Илько Лемко, в конце концов ставший музыкантом и писателем.

Республика Святого Сада имела также своих: министра культуры из-за интереса к западному рок-н-роллу, министра спорта из-за любви к футболу, а также министра капитального строительства и министра коммуникаций.

Кроме того, были у сообщества и герб, которым вопреки всем запретам тогдашней власти стал стилизованный трезубец, и флаг — герб на зеленом фоне, а под ним скрещены ореховые листья и футбольный мяч. Также был и гимн у республики, который назывался Не будем жить с врагами.

Выходцами Республики Святого Сада стали участники будущих рок-групп Братья Гадюкины и Лесик Band, писатели Илько Лемко и Дмитрий Кузовкин, общественный деятель Алик Олисевич и многие другие.

Но самое важное, что доказывает история этого сообщества, нужно найти именно свое третье место, где ты будешь чувствовать себя свободно и одновременно развиваться как личность.

Однако не стоит забывать и беречь это пространство. Ведь люди, которые выбрали неправильно для себя третье место, или не уважают это особое для других пространство, могут в конце концов уничтожить его. Так история Республики Святого Сада, которая имела целью дать горожанам пространство свободомыслия и саморазвития, в конечном счете подверглась давлению репрессий, а также скандалам из-за употребления запрещенных веществ определенными лицами, не совсем правильно понимавшими понятие свободы.

Поэтому также стоит упомянуть и более успешный и здоровый пример третьего места из украинской истории, который существует и по сей день. Речь идет о национальной скаутской организации Пласт, которая и сейчас способствует всестороннему патриотическому воспитанию и самовоспитанию украинской молодежи.

Созданная более сотни лет назад организация подарила Украине самых активных борцов за независимость. В частности, невозможно не упомянуть и тот факт, что выходцем Пласта был проводник ОУН(б) Степан Бандера.

К моим спортивным занятиям относились бег, плавание, лещетарство и прежде всего путешествие. В свободное время я охотно играл в шахматы. Кроме того, пел в хоре и играл на гитаре и мандолине. Не курил и не пил алкоголь, — рассказывал о своей деятельности в Пласте Степан Бандера.

Не менее выдающимся представителем пластунского движения был и генерал-хорунжий Украинской повстанческой Армии Роман Шухевич. Хотя сложно найти рассказы об участии в деятельности Пласта самого Шухевича, его в организации запомнили хорошо и отзывались всегда положительно.

Лучший из кружка. Честолюбивый. Воинствующий. Энергичный, — говорилось в одной из учетных пластовых карт юноши.

Также ярким представителем остается и один из основателей Пласта Петр Франко — сын Ивана Франко, основатель украинской военной авиации, педагог, писатель, ученый-химик, участник национально-освободительной борьбы 1917-1920 годов.

Кроме того, несмотря на широкое распространение организаций организации, Пласт имеет четкие правила, которые определяют, кто может присоединиться к деятельности. Это позволяет уберечь особую атмосферу и уверенность, что участники имеют больше шансов найти общий язык.

Как найти свое третье место

Прежде всего, важно подумать о том, что именно тебе интересно и где тебе хотелось бывать чаще. Так что главный и самый первый шаг — это самопознание. Ты можешь даже попытаться представить себя в разных местах из списка дальше и пытаться понять, как ты себя чувствуешь, когда думаешь о каждом из них.

Например, возможно тебе нравится какое-то кафе и ты там можешь часто встречаться с друзьями или просто наедине посидеть попить кофе. Или это может быть городская библиотека, где тоже можно провести время в тишине и отдохнуть от привычного тебе, но немного безумного ритма жизни.

Также можно попробовать присоединиться к какому-нибудь союзу или клубу по интересам. К примеру, если ты общается с кинофанами, то можно организовать для себя определенный кино-клуб.

Думаешь, что лучше все-таки будешь чувствовать себя наедине и разные компании не для тебя? Прекрасно, потому что третье место нужно не только экстравертам. Ты просто можешь пойти прогуляться в соседний парк созерцать, как летают птички или двигаются тучи. Это будет иметь тоже определенный медитативный эффект и может помочь успокоить нервы или обдумать все вопросы, которые накопились внутри.

На самом деле вариаций третьего места может быть множество. Важно лишь, чтобы это пространство было доступно для тебя и не требовало преодолевать много километров. Посещение этого места должно наполнять, а не отбирать силы.

Поэтому в поисках своего пространства может помочь тебе собственное тело. Нужно только прислушаться, где именно ты чувствуешь себя комфортно, кроме своего дома. Где твои мышцы расслаблены, а ум находится в покое? После посещения каких мест ты чувствуешь себя, будто возвращаешься с отдыха и есть прилив сил? Вероятно, именно в этом месте ты и найдешь свое особое пространство.

Если ты чувствуешь замкнутость, отсутствие цели и скуки, тогда это может указывать только одно: тебе еще не удалось найти свое третье место. Когда оно у тебя будет, могут даже появиться новые цели и желания.

Наиболее распространенные варианты третьего места:

библиотека;

книжный магазин;

кофейня;

книжный клуб;

кино-клуб;

кинотеатр;

спортзал;

бар или паб;

игровая площадка (опция для родителей);

двор собственно или друзей, родственников;

центр отдыха;

группа поддержки;

групповая терапия;

парк;

собственный сад или огород;

оранжерея или ботанический сад;

набережная;

волонтерские организации;

галерея или музей.

Уже более трех лет большинство украинцев живет в режиме онлайн: работаем и учимся дистанционно, поддерживаем связь с родными по видео, смотрим онлайн-спектакли, концерты и т.д. Поэтому Вікна поговорили с психологом о том, как нехватка живого общения может повлиять на человека, что может быть, если долго быть наедине и как возвращаться к социальной жизни. Читай подробнее по ссылке.

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