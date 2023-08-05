Психология
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Не хочешь возвращаться из дистанционного режима жизни? Как на нас влияет нехватка живого общения и как наладить социальные связи

Богдана Макалюк, редактор сайта 05 августа 2023, 10:00
Як брак живого спілкування впливає на людину: пояснення психологиня
Фото: Pexels

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