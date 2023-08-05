Не хочешь возвращаться из дистанционного режима жизни? Как на нас влияет нехватка живого общения и как наладить социальные связи

Уже более трех лет большинство украинцев живет в режиме онлайн: работаем и учимся дистанционно, поддерживаем связь с родными по видео, смотрим онлайн-спектакли, концерты и т.д.

Наша жизнь стала дистанционной еще во времена пандемии Covid-19, затем этот формат продолжило полномасштабное вторжение России.

Сначала, три года назад, нам было сложно привыкнуть круглосуточно находиться дома. Мы учились работать онлайн, пользоваться разными платформами, обустраивали дом для удобства и учились развлекать себя самостоятельно.

Сейчас также смотрят

Для многих это было сложно, ведь люди привыкли быть в социуме, постоянно общаться, куда-то идти и видеть что-нибудь новое. За три года дистанционки мы смогли адаптироваться к этому, более того! Теперь не хочется возвращаться к офлайн-обучению. А кое-кто, настолько привык быть наедине, что становиться сложно восстанавливать социальные связи.

Вікна поговорили с психологом Мариной Диденко о том, как нехватка живого общения может повлиять на человека, что может быть, если долго быть наедине и как возвращаться к социальной жизни.

Как нехватка живого общения влияет на человека

Когда человек постоянно находится дома, у него может возникать эмоциональный дисбаланс. Связи с другими людьми становятся более поверхностными, “рабочими” и могут частично носить формальный характер. Психолог рассказывает, как еще нехватка живого общения может оказывать влияние на человека.

Во-первых, социальная изоляция может вызвать чувство одиночества, отрешенности и повлиять на общее настроение человека и снижение самооценки. Во-вторых, нехватка живого общения может стать причиной понижения навыков коммуникации. Взаимодействие с другими людьми помогает усовершенствовать умение слушать, выражать свои мысли и эмоции. Отсутствие этой практики может сделать человека менее социально адаптированным и ухудшить отношения с окружающими. В-третьих, удаленная коммуникация, такая как сообщения или видеозвонки, не обеспечивает тот же уровень эмоциональной связи, что и прямой контакт. Это может привести к эмоциональному охлаждению, неспособности полностью передать свои чувства и знания, что может влиять на качество взаимоотношений.

Что происходит с человеком, если он долго находится наедине

Марина Диденко говорит, что у человека может развиться апатия.

— Мы попадаем в комфортную для нас среду, все процессы замедляются. Мы все больше времени проводим в интернете и взаимодействуем с разными гаджетами, что негативно влияет на нервную систему. Может возникнуть бессонница, нервозность, апатия ко всему.

Апатия — это состояние всеобщего безразличия, незаинтересованности и отсутствия мотивации. Она может возникнуть, когда человек постоянно находится в ситуации, где нет новых интересов, стимулов или социального взаимодействия.

В долгосрочной самоизоляции нехватка контактов с другими людьми и ограниченные возможности активности и развлечений могут способствовать развитию апатии, — объясняет эксперт.

По ее словам, нехватка живого общения может снижать общий уровень счастья человека, ведь уменьшается выработка так называемых гормонов счастья: окситоцина, дофамина и других. Она акцентирует, что личное общение важно для сохранения психического благополучия и поддержки эмоционального здоровья.

Почему у людей начинается страх живого разговора

За годы дистанционки мы привыкли все проблемы решать в сообщениях, голосовых сообщениях, что позволяет сформировать мнение наперед. И даже во время видеозвонков или разговора по телефону чувствуем себя более комфортно, потому что нас могут не видеть. Ведь во время видеосвязи можно выключить камеру.

Когда дело доходит до живого разговора, мы испытываем дискомфорт, страх и даже панику. Не знаем, что делать с руками, какие “правильные” эмоции показывать на лице.

— Находясь в каком-то опыте, мы к нему адаптируемся, у нас формируются определенные нейронные связи и привычки. Поначалу нам было тяжело и не привычно быть онлайн, сейчас может быть обратная ситуация.

Это может стать результатом определенного раскола между онлайн и офлайн-миром. Может возникнуть чувство стыда, страха или неудобства перед переходом к реальным встречам.

Важно понимать, что такие эмоции понятны и нормальны. Встречи “вживую” могут вызывать тревогу из-за неуверенности в собственных социальных навыках или нежелания выходить из зоны комфорта, — объясняет психолог.

Раньше некоторые люди могли ощущать тревогу, когда находились постоянно дома, еще и наедине. Сейчас такое чувство может присутствовать в кругу друзей или в большой компании.

— Вероятно, это может быть вызвано пониженным ресурсом. Мы сейчас все в стрессе и иногда не хватает эмоционального ресурса для общения с другими людьми, даже если это друзья.

Также из-за постоянной тревоги и ощущения опасности мы больше сконцентрированы на общении с близкими людьми, поэтому бывает трудно перестроиться.

Но сейчас все эмоции и ощущения нормальны. Поэтому нужно просто проследить свое состояние, спросить себя: “Как я? Что я сейчас хочу или в чем нуждаюсь?” Дозировать время с друзьями. Если чувствуешь, что устал(-а) дать себе время отдохнуть. Сейчас нормально больше прислушиваться к себе, и наше поведение может отличаться от нашей обычной активности. Важно быть чуткими к себе, — акцентирует Марина Диденко.

Как возвращаться к социальной жизни

— Во-первых, идентифицировать это как проблему для себя. Действительно, есть очень небольшая часть людей, которым комфортно наедине, но большинство людей все-таки социальные. Это обусловлено еще нашим эволюционным прошлым, когда, чтобы выжить, людям нужно было объединяться в группы.

Во-вторых, важно все делать постепенно. Дать себе время привыкнуть к общению с людьми.

В-третьих, найди группы или мероприятия, которые тебе интересны, где можно найти общий язык с другими людьми. Это сделает процесс социализации приятным и интересным, — рекомендует эксперт.

Она объясняет, что поддержка друзей и близких также важна, но стоит не давить на тех людей, которые не готовы резко налаживать социальные связи. Вместо этого нужно стимулировать их, чтобы они проявили инициативу к самостоятельным шагам в направлении социализации, предлагать какие-то активности.

— Если ты чувствуешь, что у твоих знакомых есть проблемы с социализацией из-за тревожности или других причин, можно предложить помощь или посоветовать обратиться к специалисту, например, психологу, для дополнительной поддержки, — говорит психолог.

Часто, когда у нас снижается интерес к определенным вещам, мы откладываем дела на потом. Ранее мы рассказывали, какие мысли заставляют тебя откладывать дела “на завтра”.

А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!