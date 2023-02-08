Психология

“Сделаю завтра” — не работает: какие мысли заставляют тебя откладывать дела и как их обуздать

Даниэла Долотова, редактор сайта 08 февраля 2023, 14:00
Які думки змушують відкладати справи
Фото: Pexels

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