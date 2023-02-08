“Сделаю завтра” — не работает: какие мысли заставляют тебя откладывать дела и как их обуздать

Как иногда не хочется ничего делать. Или у тебя есть список вещей, которые давно хотелось сделать, все не было времени или сил, но всегда находились новые отговорки.

Помнишь что-то подобное? Это такие дела, которые ты постоянно откладываешь на потом и садишься смотреть любимый сериал уже восьмой раз. Да, я знаю, что это такое.

Однако современный мир не стоит на месте, а жизнь неумолимо идет, как любят говорить, будто песок сквозь пальцы. Поэтому лучший день, чтобы жить и делать то, что давно хотелось, — это сегодня.

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Почему же мы все равно продолжаем прокрестивать? Коуч и бизнес-тренер Катерина Вольская рассказала изданию WoMo, какие именно мысли заставляют нас откладывать желаемые дела на потом и как с ними бороться.

Сделать все идеально сразу

Возможно, нескольким лицам за всю историю человечества и удавалось сделать хотя бы что-нибудь с первого раза. Однако в большинстве своем правила жизни напоминают — нужно упорно работать и не сдаваться, чтобы достичь желаемого.

Конечно, когда начинаешь браться за новое дело, очень хочется, чтобы все сразу получилось, ведь именно положительный результат чаще всего придает нам сил. Однако не стоит завышать свои ожидания, поскольку такой подход может довольно негативно влиять на твою продуктивность.

Поэтому лучшим решением, чтобы побороть подобные мысли, будет принятие того, что не все в нашем мире идеально. А вот ошибки не всегда могут иметь негативную коннотацию, поскольку именно благодаря им мы все можем учиться.

Кроме того, не стоит сравнивать себя с экспертами по делу, которым ты интересуешься и хочешь заняться. Все они прошли определенный путь для достижения определенного уровня знаний и умений. Поэтому отбрось лишние мысли и начинай действовать.

Сделать все дела за один раз

Помнишь, как долго не хотелось делать какое-нибудь дело, а потом приходилось на него тратить последний вечер перед дедлайном? Это могли быть курсовые работы для университета, или подготовка к экзаменам.

Но, наконец, приходило понимание, что ты можешь сделать необходимое достаточно быстро и отдыхать. Хотя пришлось тратить энергию на то, чтобы себя долго заставлять это сделать.

Поэтому достаточно понятно, что такая привычка достаточно разрушительна, поскольку не всегда может везти и когда-то действительно может не хватить времени на чрезвычайно важное дело. Что тогда делать?

Лучше не узнавать, а уже сейчас изменить свои привычки. И лучшим способом станет разделение большой задачи на несколько маленьких. Если это, например, изучение языка, то не стоит пытаться выучить все слова и правила за неделю, как это часто обещает реклама.

Конечно, придется потратить больше времени, но пользы и удовольствия от процесса будет больше. Так что лучше разделить задачи на маленькие и таким образом ты сможешь не только умеренно двигаться к великой цели, но и радоваться своим небольшим успехам.

Не умею или не знаю, нет нужных навыков

Никто не умел говорить или ходить с рождения. Таким простым вещам приходилось учиться. Поэтому и любое другое дело нуждается только в терпении на пути обучения.

Конечно, мозг будет опираться, ведь уже имеет сложившееся представление о рутине и не желает менять на что-то другое — любое изменение ощущается как опасность. Однако мозг только пытается выполнить свою функцию и сохранить жизнь.

А вот уже за саморазвитие придется позаботиться тебе и немного побороться с повадками. Что делать? Просто нужен один шаг навстречу переменам. Это может быть одна простая вещь из списка отложенных дел, которую можно сделать, чтобы немного приблизиться к своей цели.

Боюсь ошибиться

Еще одно мнение, которое не позволяет человеку развиваться, — это страх ошибки. А что если? Вот этот вопрос недолго застревает в уме и заставляет откладывать дела на потом.

Однако существует один простой секрет — все ошибаются. И еще ужаснее все будут продолжать ошибаться, даже если они считаются профессионалами.

Так что мнения о возможных ошибках, которые еще не стали реальностью, просто не имеют права на существование. Они отнимают шанс приблизиться к цели. Поэтому снова уже бывший совет — сделай первый шаг к мечте.

Хочешь написать книгу или картину, но боишься сделать это ужасно? Тогда все равно сделай это, даже если это будет самое ужасное произведение искусства в мире. Пусть этот путь не будет безупречен. Однако именно ошибки способны привести тебя к твоей цели и найти новые грани своего внутреннего “я”.

Сначала будничные дела, а потом все остальное

И самое любимое — попытка сделать все дела, которые почему-то считаются первоочередными. Забросить стирку, вымыть посуду, покормить в шестой раз за день кота. Не кажется, что это похоже на прокрастинацию?

Конечно, эти вещи важны в нашей жизни. Однако чтобы достичь новых вершин, нужно наладить свой график и не дать им съедать все твое свободное время. В конце концов, когда все дела будут переделаны, ничего не останется, как перейти к списку отложенных дел и начать менять свою жизнь к лучшему.

Все еще сомневаешься, что тебе удастся? Попробуй прямо сейчас вспомнить, что хотелось давно сделать, но все не хватало времени. Помнишь? В таком случае у тебя есть 24 часа, чтобы это выполнить и проверить на себе, поскольку действенны предыдущие советы.

Но иногда нежелание что-либо делать может свидетельствовать о проблемах с внутренним состоянием человека. Читай, как эффективно мотивировать себя к работе и справиться с выгоранием.

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