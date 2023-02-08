Психологія

“Зроблю завтра” — не працює: які думки змушують тебе відкладати справи та як їх приборкати

Даніела Долотова, редакторка сайту 08 Лютого 2023, 14:00
Які думки змушують відкладати справи
Фото: Pexels

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