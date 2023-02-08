“Зроблю завтра” — не працює: які думки змушують тебе відкладати справи та як їх приборкати

Як іноді не хочеться нічого робити. Або ж ти маєш певний список речей, які давно хотілось зробити, все не було часу чи сил, але завжди знаходились нові відмовки.

Пригадуєш щось подібне? Це такі справи, які ти постійно відкладаєш на потім і сідаєш дивитись улюблений серіал вже десь восьмий раз. Так, я знаю, що це таке.

Однак сучасний світ не стоїть на місці, а життя невблаганно йде, як люблять говорити, ніби пісок крізь пальці. Тож найкращий день, щоб жити та робити те, що давно хотілось, — це сьогодні.

Зараз також дивляться

Чому ж ми все одно продовжуємо прокрастинувати? Коуч і бізнес-тренерка Катерина Вольська розповіла виданню WoMo, які саме думки змушують нас відкладати бажані справи на потім та як з ними боротись.

Зробити все ідеально одразу

Можливо, кільком особам за всю історію людства і вдавалось зробити хоча б щось з першого разу. Проте здебільшого правила життя нагадують — потрібно наполегливо працювати і не здаватись, щоб досягти бажаного.

Звісно, коли починаєш братись за нову справу, то дуже хочеться, щоб все одразу вийшло, адже саме позитивний результат найчастіше додає нам сил. Проте не варто завищувати свої сподівання, оскільки такий підхід може досить негативно впливати на твою продуктивність.

Тому найкращим рішенням, щоб побороти подібні думки, буде прийняття того, що не все у нашому світі ідеальне. А ось помилки не завжди можуть мати негативну конотацію, оскільки саме завдяки ним ми всі маємо змогу вчитись.

Крім того, не варто себе порівнювати з експертами у справі, якою ти цікавишся та хочеш зайнятись. Усі вони пройшли певний шлях для того, щоб досягти певного рівня знань та вмінь. Тому відкинь зайві думки та починай діяти.

Зробити всі справи за один раз

Пам’ятаєш, як довго не хотілось робити якусь справу, а потім доводилось на неї витрачати останній вечір перед дедлайном? Це могли бути курсові роботи для університету, або ж підготовка до екзаменів.

Та зрештою приходило розуміння, що ти можеш зробити необхідне досить швидко та відпочивати. Хоча натомість довелось витрачати енергію на те, щоб себе довго змушувати це зробити.

Тож досить зрозуміло, що така звичка є досить руйнівною, оскільки не завжди може щастити й колись дійсно може забракнути часу на надзвичайно важливу справу. Що ж тоді робити?

Краще не дізнаватись, а вже зараз змінити свої звички. І найкращим способом стане поділ великої задачі на кілька маленьких. Якщо це, наприклад, вивчення мови, то не варто намагатись вивчити усі слова та правила за тиждень, як це часто обіцяє реклама.

Звісно, доведеться витратити більше часу, але користі і задоволення від процесу буде більше. Тож ліпше поділити завдання на маленькі і таким чином ти зможеш не лише помірно рухатись до великої мети, але й тішитись своїми невеличкими успіхами.

Не вмію чи не знаю, немає потрібних навичок

Ніхто не вмів говорити чи ходити від народження. Таким простим речам доводилось вчитись. Тож і будь-яка інша справа потребує лише терпіння на шляху навчання.

Звісно, мозок буде спиратися, адже вже має сформоване уявлення про рутину і не бажає змінювати на щось інше — будь-яка зміна відчувається як небезпека. Проте мозок лише намагається виконати свою функцію зберегти життя.

А ось вже за саморозвиток доведеться попіклуватись тобі та трохи поборотись зі звичками. Що ж робити? Просто потрібен один крок назустріч змінам. Це може бути одна проста річ зі списку відкладених справ, яку можна зробити, щоб трохи наблизитись до своєї мети.

Боюся помилитись

Ще одна думка, яка не дозволяє людині розвиватись — це страх помилки. А що якщо? Ось це питання недовго застрягає у голові та змушує відкладати справи на потім.

Проте існує один простий секрет — всі помиляються. І ще жахливіше — усі будуть продовжувати помилятись, навіть якщо вони вважаються професіоналами.

Тож думки про можливі помилки, які ще не стали реальністю, просто не мають права на існування. Вони забирають шанс наблизитись до мети. Тому знову порада, яка вже була раніше — зроби перший крок до мрії.

Хочеш написати книгу чи картину, але боїшся зробити це жахливо? Тоді все одно зроби це, навіть якщо це буде найжахливіший витвір мистецтва у світі. Нехай цей шлях не буде ідеальним. Однак саме помилки здатні привести тебе до твоєї мети та віднайти нові грані свого внутрішнього “я”.

Спершу буденні справи, а потім все інше

І найбільш улюблене — спроба зробити всі справи, які чомусь вважаються першочерговими. Закинути прання, вимити посуд, погодувати вшосте за день кота. Не здається, що це схоже на прокрастинацію?

Звісно, ці речі важливі у нашому житті. Проте, щоб досягти нових вершин, потрібно налагодити свій графік та не дати їм з’їдати увесь твій вільний час. Зрештою, коли всі справи будуть перероблені, то нічого не залишиться, як перейти до списку відкладених справ та почати змінювати своє життя на краще.

Все ще сумніваєшся, що тобі вдасться? Тоді спробуй просто зараз згадати, що хотілось давно зробити, але все не вистачало часу. Пригадуєш? У такому разі у тебе є 24 години, щоб це виконати та перевірити на собі, оскільки дієві попередні поради.

Та іноді небажання щось робити може свідчити про проблеми з внутрішнім станом людини. Читай, як ефективно мотивувати себе до роботи і впоратися з вигоранням.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!