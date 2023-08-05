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Не хочеш повертатися з дистанційного режиму життя? Як на нас впливає брак живого спілкування та як налагодити соціальні зв’язки

Богдана Макалюк, редакторка сайту 05 Серпня 2023, 10:00
Як брак живого спілкування впливає на людину: пояснення психологиня
Фото: Pexels

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Не хочеш повертатися з дистанційного режиму життя? Як на нас впливає брак живого спілкування та як налагодити соціальні зв’язки
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