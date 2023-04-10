Для вкусного меда и сильных насекомых. Каким должен быть уход за пчелами весной

Весна — пора, когда все просыпается и нуждается в уходе. Так же и пчелы. Ежегодно пчеловоды должны сделать много работы, чтобы позаботиться о пчелиных семьях. В нашем материале ты узнаешь, каким должен быть уход за пчелами весной.

Уход за пчелами весной: особенности и правила раннего ухода

Пчелы нуждаются в хороших условиях жизни для того, чтобы нести новые яйца и вкусный мед. Первое, что нужно сделать — почистить улей, когда пчелы проснутся и начнут делать первые облеты.

Продезинфицируй ульи после мытья, высуши на солнце. Во время мытья и чистки накрывай пчелиную матку колпаком и передвигай его после каждого вымытого участка. Очень важно убрать все фекалии пчел, они могут содержать возбудителей болезней и инфекционные заболевания.

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После очищения нужно добавить тепла. Можно укутать улей в тёплую ткань, положить застилку, добавить пчелам корм. Сделать это нужно за один раз и как можно скорее, чтобы не раздражать и не переохлаждать насекомых. Ранней весной не следует часто открывать ульи, это может привести к вымиранию пчел и расплода.

Придай ульям нужный вид. Зашпаклюй и покрась его снаружи. Дождись, пока краска высохнет и переселяй пчел.

Если у тебя несколько ульев, после зимы лучше поставить их рядом. Участок, на котором они будут стоять, нужно почистить от снега и грязи. Расстояние между ульями должно быть 2-5 м. Между ульями можно разбрасывать сено, если температура земли и воздуха еще холодная. Сено нужно менять после того, как оно станет влажным.

Как ухаживать за пчелами весной

Выставлять ульи можно в теплую и сухую погоду. По желанию ты можешь поставить их на специальные подставки или изготовить такие самостоятельно. Их часто делают из автомобильных покрышек. Если на территории есть массивный мусор, нужно его убрать, чтобы он не мешал облетам.

Выставлять ульи можно с середины апреля — в начале мая. Температура в это время держится около 14°C и она благоприятна для пчел. Переставь ульи и оставь на прилетных досках пучки соломы. Так пчелы лучше запомнят, куда возвращаться.

Опытные пчеловоды советуют использовать подставки для ульев, чтобы ночью они не переохлаждались от земли. Также в более теплых условиях пчелы лучше развиваются, меньше едят и меньше изнашиваются.

На каждую пчелиную семью приготовь рамку c 3 кг меда и перги. Добавляй расплод и при необходимости сужай или расширяй улочки. Проверь, нет ли в ульях пустых рамок, с плесенью и других. Такие нужно убрать.

Сделай для пчел запас корма. Для сильной семьи оставь 10 кг меда и две рамки с пергой. Такое количество пищи заставит матку больше откладывать яиц и снизит походы к улью.

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