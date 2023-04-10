Для смачного меду та сильних комах. Яким має бути догляд за бджолами навесні

Весна — пора, коли все прокидається і потребує догляду. Так само і бджоли. Щороку пасічники мають зробити багато роботи, щоб потурбуватися про бджолині сім’ї. В нашому матеріалі ти дізнаєшся, яким має бути догляд за бджолами навесні.

Догляд за бджолами навесні: особливості та правила раннього догляду

Бджоли потребують гарних умов життя для того, щоб нести нові яйця та смачний мед. Найперше, що потрібно зробити — почистити вулик, коли бджоли прокинуться та почнуть робити перші обльоти.

Продезінфікуй вулики після миття, висуши на сонці. Під час миття та чищення накривай бджолину матку ковпаком та пересувай його після кожної вимитої ділянки. Дуже важливо прибрати всі фекалії бджіл, адже вони можуть містити збудників хвороб та інфекційні захворювання.

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Після очищення потрібно додати тепла. Можна закутати вулик у теплу тканину, покласти застилку, додати бджолам корм. Зробити це все потрібно за один раз і якомога швидше, щоб не дратувати та не переохолоджувати комах. У ранню весну не варто часто відкривати вулики, це може призвести до вимирання бджіл та розплоду.

Надай вуликам потрібного вигляду. Зашпаклюй та пофарбуй його зовні. Дочекайся, поки фарба висохне та переселяй бджіл.

Якщо в тебе декілька вуликів, після зими найкраще поставити їх поруч. Ділянку, де вони стоятимуть, потрібно почистити від снігу та бруду. Відстань між вуликами має бути 2-5 м.

Між вуликами можна розкидати сіно, якщо температура землі та повітря ще холодна. Сіно потрібно змінювати після того, як воно стане вологим.

Як доглядати за бджолами навесні

Виставляти вулики можна в теплу і суху погоду. За бажанням ти можеш поставити їх на спеціальні підставки або виготовити такі самостійно. Їх часто роблять з автомобільних покришок. Якщо на території є масивне сміття, потрібно його прибрати, щоб воно не заважало обльотам.

Виставляти вулики можна з середини квітня — на початку травня. Температура в цей час тримається близько 14°C і є сприятливою для бджіл. Перестав вулики та залиш на прилітних дошках пучки соломи. Так бджоли краще запам’ятають, куди повертатися.

Досвідчені пасічники радять використовувати підставки для вуликів, щоб вночі вони не переохолоджувалися від землі. Також у тепліших умовах бджоли краще розвиваються, менше їдять та менше зношуються.

На кожну бджолину родину приготуй рамку з 3 кг меду та перги. Додавай розплід та за потреби звужуй чи розширюй вулички. Перевір, чи немає у вуликах пустих рамок, з пліснявою тощо. Такі потрібно прибрати.

Зроби для бджіл запас корму. Для сильної родини залиш 10 кг меду та дві рамки з пергою. Така кількість їжі змусить матку більше відкладати яєць і зменшить походи до вулика.

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