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Действительно или нет? Что делать с украинским водительским удостоверением в ЕС

Вероника Кононенко, редактор сайта 24 июля 2023, 16:00
водійське посвідчення
Фото: Pexels

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