Действительно или нет? Что делать с украинским водительским удостоверением в ЕС

Многие украинцы продолжают свою жизнь за рубежом, получая защиту и поддержку международного сообщества в разных аспектах жизни. В частности, поддержку получают и украинские водители.

Нужно ли менять водительское удостоверение, что делать, когда у документа истек срок действия, а также при его потере или краже.

На все эти вопросы ответил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец на платформе Telegraph.

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Украинское удостоверение в ЕС: что нужно знать

Дмитрий Лубинец рассказал о четырех общих аспектах, которые следует знать украинским водителям в ЕС. Важно, они касаются граждан, которые находятся под защитой страны пребывания.

Не нужно обменивать водительские права на документ европейского образца. Украинский документ можно использовать в течение всего периода пребывания за границей.

Если у тебя старый образец водительского удостоверения, например книжечка, ты можешь свободно пользоваться им в ЕС.

При этом водители не обязаны иметь перевод своего удостоверения и международное удостоверение. Единственное, что обязательно нужно иметь при себе — документ, подтверждающий личность.

Граждане Украины могут продолжать пользование украинским водительским удостоверением даже после окончания его срока действия.

Если ты потерял(-ла) документ или его украли, можно получить временное водительское удостоверение европейского образца без сдачи экзаменов.

Заметь, что отдельные страны ЕС могут иметь различия в национальном законодательстве. Поэтому следует заранее ознакомиться с конкретными требованиями и правилами страны пребывания.

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Где обменять или получить водительское удостоверение за границей

Украинские водители могут обменять свое водительское удостоверение за границей в отделениях ГП Документ. Их можно найти в Польше, Турции, Словакии, Чехии, Германии и Испании.

Это может понадобиться, если нужно:

изменить анкетные данные;

обменять удостоверение по истечении срока его действия;

изменить удостоверение из-за его серьезного повреждения.

Между тем, для водителей и в Украине есть изменения. Стало известно, что парковка в Киеве снова становится платной. Все, что известно читай в материале.

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