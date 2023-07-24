Действительно или нет? Что делать с украинским водительским удостоверением в ЕС

Многие украинцы продолжают свою жизнь за рубежом, получая защиту и поддержку международного сообщества в разных аспектах жизни. В частности, поддержку получают и украинские водители.
Нужно ли менять водительское удостоверение, что делать, когда у документа истек срок действия, а также при его потере или краже.
На все эти вопросы ответил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец на платформе Telegraph.
Дмитрий Лубинец рассказал о четырех общих аспектах, которые следует знать украинским водителям в ЕС. Важно, они касаются граждан, которые находятся под защитой страны пребывания.
При этом водители не обязаны иметь перевод своего удостоверения и международное удостоверение. Единственное, что обязательно нужно иметь при себе — документ, подтверждающий личность.
При этом водители не обязаны иметь перевод своего удостоверения и международное удостоверение. Единственное, что обязательно нужно иметь при себе — документ, подтверждающий личность.
Заметь, что отдельные страны ЕС могут иметь различия в национальном законодательстве. Поэтому следует заранее ознакомиться с конкретными требованиями и правилами страны пребывания.
Заметь, что отдельные страны ЕС могут иметь различия в национальном законодательстве. Поэтому следует заранее ознакомиться с конкретными требованиями и правилами страны пребывания.
Украинские водители могут обменять свое водительское удостоверение за границей в отделениях ГП Документ. Их можно найти в Польше, Турции, Словакии, Чехии, Германии и Испании.
Это может понадобиться, если нужно:
Между тем, для водителей и в Украине есть изменения. Стало известно, что парковка в Киеве снова становится платной. Все, что известно читай в материале.
Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.