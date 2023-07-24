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Парковка в Киеве снова становится платной. Сколько будет стоить, и с какого числа придется платить

Анастасия Грубрина, редактор сайта 24 июля 2023, 12:00
Паркування в Києві знову платне з 24 липня — скільки коштує
Фото: Unsplash

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