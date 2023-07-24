Парковка в Киеве снова становится платной. Сколько будет стоить, и с какого числа придется платить

С 24 июля в Киеве возобновляется плата за парковку. Об этом сообщили на официальном портале Киева. Читай в нашем материале, сколько будет стоить парковка в столице и в какие дни она останется бесплатной?

Парковка в Киеве снова платная с 24 июля — сколько стоит

Оплатить парковку можно в приложении Киев Цифровой. Однако не все дни будут платными. Вот что пишут на портале:

Оплачивать парковку будет необходимо только по будням с 8:00 до 22:00. В выходные дни — парковка остается бесплатной.

Цена за парковку такая:

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Зона 1 — 35 грн/час.

35 грн/час. Зона 2 — 25 грн/час.

25 грн/час. Зона 3 — 5 грн/час.

Чтобы заплатить за парковку, открой приложение Киев Цифровой и повтори такую последовательность:

Выбери Сервисы водителя, а затем Почасовая парковка. Выбери номер авто из списка или укажи его. Выбери паркинг. Проверь, чтобы номер на парковочном знаке соответствовал номеру паркинга в приложении. Нажми Начать парковку. Начнется отсчет времени. Нажми Завершить парковку, как только автомобиль покинет паркинг.

В приложении также можно настроить время для автоматического завершения парковки. Если этого не сделать, парковка завершается автоматически — в 22:00.

Важно знать, что оплата начисляется, пока длится парковка в приложении, независимо от местонахождения авто. Списание средств происходит, когда сумма за парковку достигает 100 грн. Если сумма меньше 100 грн, списание состоится в следующем месяце.

Чтобы удобно парковаться в Киеве, ты можешь добавить в приложение несколько номеров автомобилей. Перед началом парковки ты сможешь выбрать машину, на которой заезжаешь.

На муниципальных паркплощадках нет наличного расчета, используй карту или бесконтактную оплату. Иногда мошенники требуют денег на парковках. В таком случае сразу вызывай полицию.

Во время воздушной тревоги инспекторы парковки не штрафуют водителей и не осуществляют эвакуацию автомобилей, — пишут на портале Киева.

Раньше мы рассказывали, как проверить штрафы на авто за нарушение ПДД.

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