Паркування у Києві знову стає платним. Скільки коштуватиме та з якого числа доведеться платити

З 24 липня в Києві поновлюється плата за паркування. Про це повідомили на офіційному порталі Києва. Читай у нашому матеріалі, скільки коштуватиме паркування в столиці та в які дні воно залишиться безкоштовним?

Паркування в Києві знову платне з 24 липня — скільки коштує

Оплатити паркування можна в застосунку Київ Цифровий. Однак не всі дні будуть платними. Ось, що пишуть на порталі:

Оплачувати паркування буде необхідно тільки у будні з 8:00 до 22:00.

Зараз також дивляться

У вихідні дні паркування залишається безкоштовним.

Ціна за паркування така:

Зона 1 — 35 грн/год.

Зона 2 — 25 грн/год.

Зона 3 — 5 грн/год.

Щоб заплатити за паркування, відкрий застосунок Київ Цифровий та повтори таку послідовність:

Вибери Сервіси водія, а потім Погодинне паркування. Вибери номер авто з переліку або вкажи його. Вибери паркінг. Перевір, щоб номер на паркувальному знаку відповідав номеру паркінгу в застосунку. Натисни Почати паркування. Розпочнеться відлік часу. Натисни Завершити паркування, щойно авто залишить паркінг.

У застосунку також можна налаштувати час для автоматичного завершення паркування. Якщо цього не зробити, паркування завершується автоматично — о 22:00.

Важливо знати, що оплата нараховується, доки триває паркування в застосунку, незалежно від місцеперебування авто. Списання коштів відбувається, коли сума за паркування сягає 100 грн. Якщо сума менша за 100 грн, списання відбудеться наступного місяця.

Щоб зручно паркуватися у Києві, ти можеш додати в застосунок кілька номерів автомобілів. Перед початком паркування ти зможеш вибрати машину, на якій заїжджаєш.

На муніципальних паркмайданчиках немає готівкового розрахунку, використати можна картку чи безконтактну оплату. Інколи шахраї вимагають грошей на паркуваннях. У такому випадку відразу викликай поліцію.

Під час повітряної тривоги інспектори з паркування не штрафують водіїв та не здійснюють евакуацію автомобілів, — пишуть на порталі Києва.

Раніше ми розповідали, як перевірити штрафи на авто за порушення ПДР.

Хочеш залишатися у фокусі новин? Підписуйся на Telegram та Instagram Вікон. У нас цікаво!