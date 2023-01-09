Штрафы для водителей в Польше: сколько и за что придется заплатить немалые средства

Миллионы украинцев поехали в Польшу в поисках безопасности. Поэтому нужно соблюдать правила этой страны, в частности это касается водителей.
В Польше увеличили штрафы для водителей, у которых нет страховки на авто. Если полис отсутствует во время проверки, на владельца частного легкового авто будет наложен штраф.
Каждый иностранный водитель в Польше должен иметь водительское удостоверение, отвечающее международным стандартам. Также нужно иметь “Зеленую карту” — страховой полис. Размер штрафа за отсутствие страхового полиса на авто зависит от количества дней без него:
Сумма штрафа в гривнях будет значительно выше, ведь нужно учитывать курс злотых по отношению к гривне.
Так штраф для водителей в Польше без страховки составляет от 11 000 грн до 58 000 грн.
Так штраф для водителей в Польше без страховки составляет от 11 000 грн до 58 000 грн.
А для водителей грузовых авто штрафы еще выше — от 2090 до 10 470 злотых. Избежать штрафа водителям не удастся. Система автоматически проверяет транспорт на наличие полиса и в случае его отсутствии присылает письмо.
Разрешенный скоростной режим на дорогах Польши определяется следующими нормами:
В Польше ответственно относятся к соблюдению разрешенной скорости на дорогах. Сотрудники автоинспекции оснащены специальными фоторадарами, а на дорогах установлено большое количество камер, фиксирующих скорость авто. Поэтому вероятность, что водителя поймают за превышение скорости, достаточно высока.
Водитель может получить штраф в размере от 50 до 500 злотых. А гражданам другой страны это может создать дополнительные проблемы. Человек может получить запрет на въезд в страну на определенный срок.
Другие нарушения и сумма штрафа:
Ранее мы рассказывали, как обменять водительское удостоверение в Польше.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное.