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Штрафы для водителей в Польше: сколько и за что придется заплатить немалые средства

Богдана Макалюк, редактор сайта 09 января 2023, 18:00
Штрафи для водіїв у Польщі: скільки й за що треба платити
Фото: Pexels

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