Штрафы для водителей в Польше: сколько и за что придется заплатить немалые средства

Миллионы украинцев поехали в Польшу в поисках безопасности. Поэтому нужно соблюдать правила этой страны, в частности это касается водителей.

В Польше увеличили штрафы для водителей, у которых нет страховки на авто. Если полис отсутствует во время проверки, на владельца частного легкового авто будет наложен штраф.

Размер штрафа в Польше за отсутствие страховки

Каждый иностранный водитель в Польше должен иметь водительское удостоверение, отвечающее международным стандартам. Также нужно иметь “Зеленую карту” — страховой полис. Размер штрафа за отсутствие страхового полиса на авто зависит от количества дней без него:

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1–3 дня — 1400 злотых;

4–14 дней — 3590 злотых;

14 дней — целых 6980 злотых.

Сумма штрафа в гривнях будет значительно выше, ведь нужно учитывать курс злотых по отношению к гривне.

Так штраф для водителей в Польше без страховки составляет от 11 000 грн до 58 000 грн.

А для водителей грузовых авто штрафы еще выше — от 2090 до 10 470 злотых. Избежать штрафа водителям не удастся. Система автоматически проверяет транспорт на наличие полиса и в случае его отсутствии присылает письмо.

Частые нарушения и соответствующие им штрафы в Польше

Ограничение скоростного режима

Разрешенный скоростной режим на дорогах Польши определяется следующими нормами:

в пределах населенных пунктов разрешено передвигаться со скоростью 50 км/ч;

за пределами городов и других населенных пунктов — до 90 км/ч;

на скоростных дорогах — 110 км/ч;

на автомагистралях — 130 км/ч;

для грузового и другого габаритного транспорта — не быстрее 70 км/ч.

В Польше ответственно относятся к соблюдению разрешенной скорости на дорогах. Сотрудники автоинспекции оснащены специальными фоторадарами, а на дорогах установлено большое количество камер, фиксирующих скорость авто. Поэтому вероятность, что водителя поймают за превышение скорости, достаточно высока.

Водитель может получить штраф в размере от 50 до 500 злотых. А гражданам другой страны это может создать дополнительные проблемы. Человек может получить запрет на въезд в страну на определенный срок.

Другие нарушения и сумма штрафа:

непристегнутый ремень безопасности водителя или пассажиров — 100 злотых за каждого;

разговор по мобильному телефону во время движения — 200 злотых;

штрафы за нарушение ПДД, что спровоцировало аварийную ситуацию — 100–500 злотых в зависимости от вида нарушения;

проезд на запрещающий сигнал светофора — 300–500 злотых;

парковка в неположенном месте — 100–500 злотых;

пересечение двойной сплошной линии — 50–500 злотых;

разворот в запрещенном месте — 300 злотых;

езда в состоянии алкогольного опьянения от 50 злотых (более 0,2 мг на литр крови) до уголовного наказания (более 0,5 мг на литр крови).

Ранее мы рассказывали, как обменять водительское удостоверение в Польше.

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