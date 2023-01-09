Штрафи для водіїв у Польщі: скільки й за що доведеться заплатити чималі кошти

Мільйони українців виїхали в Польщу у пошуках безпеки. Тому треба дотримуватися правил цієї країни, зокрема це стосується водіїв.

У Польщі збільшили штрафи для водіїв, які не мають страховки на авто. За відсутності поліса під час перевірки на власника приватного легкового авто буде накладено штраф.

Розмір штрафу у Польщі за відсутність страховки

Кожен іноземний водій у Польщі повинен мати водійське посвідчення, яке відповідає міжнародним стандартам. Також треба мати “Зелену карту” — страховий поліс. Розмір штрафу за відсутність страхового поліса на авто залежить від кількості днів без нього:

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1–3 дні — 1400 злотих;

4–14 днів — 3590 злотих;

14 днів — цілих 6980 злотих.

Сума штрафу в гривнях буде значно більшою, адже треба враховувати курс злотих до гривні.

Так штраф для водіїв у Польщі без страховки сягає від 11 000 грн до 58 000 грн.

А для водіїв вантажних авто штрафи ще вищі — від 2090 до 10 470 злотих. Уникнути штрафу водіям не вдасться. Система автоматично перевіряє транспорт на наявність поліса й у разі його відсутності надсилає листа.

Часті порушення та відповідні їм штрафи у Польщі

Обмеження швидкісного режиму

Дозволений швидкісний режим на дорогах Польщі визначається такими нормами:

у межах населених пунктів дозволено пересуватися зі швидкістю 50 км/год;

за межами міст та інших населених пунктів — до 90 км/год;

на швидкісних дорогах — 110 км/год;

на автомагістралях — 130 км/год;

для вантажного та іншого габаритного транспорту — не швидше ніж 70 км/год.

У Польщі відповідально ставляться до дотримання дозволеної швидкості на дорогах. Співробітники автоінспекції оснащені спеціальними фоторадарами, а на дорогах встановлено велику кількість камер, які фіксують швидкість авто. Тому ймовірність, що водія спіймають за перевищення швидкості, досить висока.

Водій може отримати штраф у розмірі від 50 до 500 злотих. А громадянам іншої країни це може створити додаткові проблеми. Людина може отримати заборону на в’їзд до країни на певний термін.

Інші порушення та сума штрафу:

непристебнутий ремінь безпеки водія або пасажирів — 100 злотих за кожного;

розмова по мобільному телефону під час руху — 200 злотих;

штрафи за порушення ПДР, що спровокувало аварійну ситуацію — 100–500 злотих, залежно від виду порушення;

проїзд на заборонний сигнал світлофора — 300–500 злотих;

паркування в недозволеному місці — 100–500 злотих;

перетин подвійної суцільної лінії — 50–500 злотих;

розворот в забороненому місці — 300 злотих;

їзда у стані алкогольного сп’яніння — від 50 злотих (понад 0,2 мг на літр крові) до кримінального покарання (понад 0,5 мг на літр крові).

Раніше ми розповідали, як обміняти водійське посвідчення в Польщі.

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