Штрафи для водіїв у Польщі: скільки й за що доведеться заплатити чималі кошти

Мільйони українців виїхали в Польщу у пошуках безпеки. Тому треба дотримуватися правил цієї країни, зокрема це стосується водіїв.
У Польщі збільшили штрафи для водіїв, які не мають страховки на авто. За відсутності поліса під час перевірки на власника приватного легкового авто буде накладено штраф.
Кожен іноземний водій у Польщі повинен мати водійське посвідчення, яке відповідає міжнародним стандартам. Також треба мати “Зелену карту” — страховий поліс. Розмір штрафу за відсутність страхового поліса на авто залежить від кількості днів без нього:
Сума штрафу в гривнях буде значно більшою, адже треба враховувати курс злотих до гривні.
Так штраф для водіїв у Польщі без страховки сягає від 11 000 грн до 58 000 грн.
Так штраф для водіїв у Польщі без страховки сягає від 11 000 грн до 58 000 грн.
А для водіїв вантажних авто штрафи ще вищі — від 2090 до 10 470 злотих. Уникнути штрафу водіям не вдасться. Система автоматично перевіряє транспорт на наявність поліса й у разі його відсутності надсилає листа.
Дозволений швидкісний режим на дорогах Польщі визначається такими нормами:
У Польщі відповідально ставляться до дотримання дозволеної швидкості на дорогах. Співробітники автоінспекції оснащені спеціальними фоторадарами, а на дорогах встановлено велику кількість камер, які фіксують швидкість авто. Тому ймовірність, що водія спіймають за перевищення швидкості, досить висока.
Водій може отримати штраф у розмірі від 50 до 500 злотих. А громадянам іншої країни це може створити додаткові проблеми. Людина може отримати заборону на в’їзд до країни на певний термін.
Інші порушення та сума штрафу:
Раніше ми розповідали, як обміняти водійське посвідчення в Польщі.
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