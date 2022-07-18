Диво дивное, улиточная ферма! Рассказываем о новом туристическом направлении и где в Украине их можно посетить

Улиточные фермы стали новинкой для украинского туристического рынка последних лет. Правда, из-за пандемии Covid-19 большая часть из них закрылась или сократила свое производство, так и не снискав мировой славы. Однако некоторые из них смогли выстоять даже во время войны.
Улиточная ферма — это место единения с природой, красивых ландшафтов и экспериментов в питании. Именно так, улиточные фермы часто предоставляют услугу по приготовлению улиток для гостей. Кстати, на ферме эта услуга обойдется дешевле, чем заказ блюда в ресторане по понятным причинам.
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Улиточные фермы активно развиваются в туристических местах на западе Украины — в Закарпатье, Львовской области. Мы расскажем тебе о менее известной, но не менее замечательной ферме в Ровенской области в живописном поселке Верба.
На своем вебсайте владельцы рассказывают: улитки — это лекарства против многих болезней, ведь сами улитки живут только в экологически чистых местностях, их мясо обогащено полезными микроэлементами, а муцин обладает хорошими косметологическими свойствами.
Хозяева фермы предлагают интересные экскурсии по территории, лекции о жизни и размножении улиток, их жизни, уходе за ними и вариантах использования улиток в нашей жизни.
Также ферма предлагает вкусную продукцию – посетители могут попробовать приготовленную улитку, а если понравится – взять готовую еду с собой. Более того: на этой ферме тебя охотно научат самостоятельно готовить блюда из улитки!
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Владельцы фермерства говорят: все началось с хобби и нестандартной мечты четыре года назад. В то, что у них получится развить свой бизнес, мало кто верил. Однако сейчас значительная часть односельчан нашла работу именно на этой ферме.
Хозяйство насчитывает более пяти миллионов улиток. И ухаживать за ними нужно едва ли не также, как за детьми: увлажнять, кормить и следить за безопасностью. Обо всех циклах жизни улиток рассказывает одна из владельцев фермы Юлия Хомицкая.
— Под деревянными досками улитки проводят большинство времени. Вылезают оттуда только ночью, чтобы поесть. На таком поле улитка живет три-четыре месяца, а затем рабочие отбирают первый маточный сбор – начинается период оплодотворения.
Беременная улитка ходит 7-10 дней. До спаривания все улитки — гермафродиты, а после спаривания они беременеют обе, то есть икру отложат две улитки.
Беременная улитка ходит 7-10 дней. До спаривания все улитки — гермафродиты, а после спаривания они беременеют обе, то есть икру отложат две улитки.
Для Юлии и ее бизнес-партнера это было новое дело: они долго ездили по семинарам и читали много литературы, колебались. Тем не менее решили рискнуть и открыть в поселке улиточную ферму.
Большая война едва не перечеркнула все их планы. Через две недели после начала полномасштабного вторжения оцепенение прошло, а рабочие вернулись в ферму.
Было тяжело, но мы даже смогли немного расшириться. Мы решили, что бизнес должен развиваться, чтобы поддерживать страну.
Было тяжело, но мы даже смогли немного расшириться. Мы решили, что бизнес должен развиваться, чтобы поддерживать страну.
Несмотря на все испытания, ферма развивается. На налоговые каникулы решили не уходить — государству нужны деньги. Еще перед вторжением предприятие получило специальный сертификат и теперь может экспортировать свою продукцию в 14 стран мира. Дела идут вверх, говорит Юлия, но главная победа еще впереди.
Но государство позаботилось о том, чтобы малый бизнес в Украине не исчез за период войны, а наоборот развивался. Поэтому для начинающих предпринимателей были выделены грантовые программы для создания и развития бизнеса, о них ты можешь прочитать в нашем материале.
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