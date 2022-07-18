Диво дивное, улиточная ферма! Рассказываем о новом туристическом направлении и где в Украине их можно посетить

Улиточные фермы стали новинкой для украинского туристического рынка последних лет. Правда, из-за пандемии Covid-19 большая часть из них закрылась или сократила свое производство, так и не снискав мировой славы. Однако некоторые из них смогли выстоять даже во время войны.

Улиточная ферма — это место единения с природой, красивых ландшафтов и экспериментов в питании. Именно так, улиточные фермы часто предоставляют услугу по приготовлению улиток для гостей. Кстати, на ферме эта услуга обойдется дешевле, чем заказ блюда в ресторане по понятным причинам.

Где находится улиточная ферма?

Улиточные фермы активно развиваются в туристических местах на западе Украины — в Закарпатье, Львовской области. Мы расскажем тебе о менее известной, но не менее замечательной ферме в Ровенской области в живописном поселке Верба.

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На своем вебсайте владельцы рассказывают: улитки — это лекарства против многих болезней, ведь сами улитки живут только в экологически чистых местностях, их мясо обогащено полезными микроэлементами, а муцин обладает хорошими косметологическими свойствами.

Как провести время на улиточной ферме?

Хозяева фермы предлагают интересные экскурсии по территории, лекции о жизни и размножении улиток, их жизни, уходе за ними и вариантах использования улиток в нашей жизни.

Также ферма предлагает вкусную продукцию – посетители могут попробовать приготовленную улитку, а если понравится – взять готовую еду с собой. Более того: на этой ферме тебя охотно научат самостоятельно готовить блюда из улитки!

Как все начиналось?

Владельцы фермерства говорят: все началось с хобби и нестандартной мечты четыре года назад. В то, что у них получится развить свой бизнес, мало кто верил. Однако сейчас значительная часть односельчан нашла работу именно на этой ферме.

Хозяйство насчитывает более пяти миллионов улиток. И ухаживать за ними нужно едва ли не также, как за детьми: увлажнять, кормить и следить за безопасностью. Обо всех циклах жизни улиток рассказывает одна из владельцев фермы Юлия Хомицкая.

— Под деревянными досками улитки проводят большинство времени. Вылезают оттуда только ночью, чтобы поесть. На таком поле улитка живет три-четыре месяца, а затем рабочие отбирают первый маточный сбор – начинается период оплодотворения.

Беременная улитка ходит 7-10 дней. До спаривания все улитки — гермафродиты, а после спаривания они беременеют обе, то есть икру отложат две улитки.

Для Юлии и ее бизнес-партнера это было новое дело: они долго ездили по семинарам и читали много литературы, колебались. Тем не менее решили рискнуть и открыть в поселке улиточную ферму.

Большая война едва не перечеркнула все их планы. Через две недели после начала полномасштабного вторжения оцепенение прошло, а рабочие вернулись в ферму.

Было тяжело, но мы даже смогли немного расшириться. Мы решили, что бизнес должен развиваться, чтобы поддерживать страну.

Несмотря на все испытания, ферма развивается. На налоговые каникулы решили не уходить — государству нужны деньги. Еще перед вторжением предприятие получило специальный сертификат и теперь может экспортировать свою продукцию в 14 стран мира. Дела идут вверх, говорит Юлия, но главная победа еще впереди.

Но государство позаботилось о том, чтобы малый бизнес в Украине не исчез за период войны, а наоборот развивался. Поэтому для начинающих предпринимателей были выделены грантовые программы для создания и развития бизнеса, о них ты можешь прочитать в нашем материале.

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