250 тысяч гривен на создание и развитие бизнеса! Какие есть грантовые программы для начинающих предпринимателей

Сейчас в Украине насчитывается 310 тысяч безработных, оставшихся без средств к существованию после начала полномасштабной войны России против Украины.

Замминистра экономики Украины Татьяна Бережная рассказала в эфире телемарафона о реальной ситуации на рынке труда и объяснила, какие существуют программы от правительства для создания рабочих мест.

Уровень безработицы в Украине снижается?

Бережная рассказывает, что в настоящее время количество безработных людей в Украине даже ниже, чем в июле прошлого года. На это есть свои причины.

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Эта цифра по сравнению с цифрой в этот же период в прошлом году уменьшилась на 8%. Однако мы связываем эту ситуацию с тем, что многие выехали за границу, а также некоторые из них находятся на оккупированных территориях, — объясняет чиновник.

По ее словам, с начала года пособие по безработице от государства люди получили на сумму 8,3 млрд грн.

В службе занятости сейчас есть 22 тысячи вакансий, что в три раза меньше по сравнению с прошлым годом.

Создание новых рабочих мест

Чтобы стабилизировать ситуацию на рынке труда, правительство пытается вводить грантовые программы, а также соответствующую законодательную базу.

Сейчас в Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект, предусматривающий компенсации для работодателей, если они будут создавать вакансии и трудоустраивать лиц, которые не могут найти работу уже долгое время, — отмечает Бережная.

Кроме того, релокация бизнеса способствует повышению спроса на поиск работников и оказывает положительное влияние на ситуацию на рынке труда. Ведь компании обращаются в центры занятости и предлагают свои вакансии.

Также государство запускает грантовые программы на старт собственного дела. Люди могут заняться садоводством, теплицами, природными предприятиями и т.д.

Сбор заявлений на участие в таких программах осуществляется через портал Дія.

Они ориентированы на то, чтоб создавать рабочие места. Подаваться на эти гранты могут все категории лиц, являющиеся как зарегистрированными физическими лицами предпринимателями, так и просто физическими лицами, желающими завести собственное дело, — говорит Бережная.

В рамках микрогрантов человек может получить 50-250 тысяч гривен на создание и развитие своего бизнеса.

Сумма гранта возвращается государству налогами, сборами и обязательными платежами, уплачиваемыми в бюджет.

Смотри детали об участии в этих программах.

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