250 тисяч гривень на створення та розвиток бізнесу! Які є грантові програми для підприємців-початківців

Зараз в Україні налічується 310 тисяч безробітних людей, які залишились без засобів до виживання після початку повномасштабної війни Росії проти України.
Заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна розповіла в ефірі телемарафону про реальну ситуацію на ринку праці та пояснила, які існують програми від уряду для створення робочих місць.
Бережна розповідає, що наразі кількість безробітних людей в Україні навіть нижча, ніж у липні минулого року. На це є свої причини.
Ця цифра у порівнянні з цифрою в цей самий період минулого року зменшилась на 8%. Проте ми пов’язуємо цю ситуацію з тим, що багато людей виїхало за кордон, а також дехто з них знаходяться на окупованих територіях, — пояснює посадовець.
Ця цифра у порівнянні з цифрою в цей самий період минулого року зменшилась на 8%. Проте ми пов’язуємо цю ситуацію з тим, що багато людей виїхало за кордон, а також дехто з них знаходяться на окупованих територіях, — пояснює посадовець.
За її словами, з початку року допомогу по безробіттю від держави люди отримали на суму 8,3 млрд грн.
У службі зайнятості зараз є 22 тисячі вакансій, що втричі менше порівняно з минулим роком.
Щоб стабілізувати ситуацію на ринку праці, уряд намагається запроваджувати грантові програми, а також відповідну законодавчу базу.
Зараз у Верховній Раді перебуває на розгляді законопроект, який передбачає компенсації для роботодавців, якщо вони створюватимуть вакансії та працевлаштовуватимуть осіб, які не можуть знайти роботу вже довгий час, — зазначає Бережна.
Зараз у Верховній Раді перебуває на розгляді законопроект, який передбачає компенсації для роботодавців, якщо вони створюватимуть вакансії та працевлаштовуватимуть осіб, які не можуть знайти роботу вже довгий час, — зазначає Бережна.
Крім того, релокація бізнесу сприяє підвищенню попиту на пошук працівників й позитивно впливає на ситуацію на ринку праці. Адже компанії звертаються в центри зайнятості та пропонують свої вакансії.
Також держава запускає грантові програми на старт власної справи. Люди можуть зайнятись садівництвом, теплицями, природними підприємствами тощо. Збір заяв на участь у таких програмах ведеться через портал Дія.
Вони спрямовані на те, щоб створювати робочі місця. Податись на ці гранти можуть усі категорії осіб, які є як зареєстрованими фізичними особами підприємцями, так і просто фізичними особами, які хочуть започаткувати власну справу, — каже Бережна.
Вони спрямовані на те, щоб створювати робочі місця. Податись на ці гранти можуть усі категорії осіб, які є як зареєстрованими фізичними особами підприємцями, так і просто фізичними особами, які хочуть започаткувати власну справу, — каже Бережна.
У рамках мікрогрантів людина може отримати 50-250 тисяч гривень на створення та розвиток свого бізнесу.
Сума гранту повертається державі податками, зборами та обов’язковими платежами, які сплачуються до бюджету.
Дивись деталі про участь у цих програмах.
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