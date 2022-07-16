Україна

250 тисяч гривень на створення та розвиток бізнесу! Які є грантові програми для підприємців-початківців

Олена Яковлєва, редакторка сайту 16 Липня 2022, 17:00
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