Миф или подарок судьбы: важнее ли врожденный талант за упорную работу

Кому-то везет, потому что имеет хорошую удачу, а другой — годами учится и улучшает навыки, чтобы достичь целей. Знакомое распределение ролей в обществе? Тогда предлагаем вместе разобраться, что не так с тезисом “врожденный талант важнее упорной работы”.
Ведь уже по привычке мы видим в результатах тех или иных начинаний талант, склонность и удачу. В то же время для тех, у кого их нет, сразу назначается роль человека, который “сквозь тернии к звездам” будет вытаптывать путь обучением и знаниями.
Талант — это одаренность в той или иной сфере, которая закладывается нам на уровне генетики. Развивать талант до уровня мастерства можно благодаря развитию навыков.
Талант может состоять из нескольких способностей, соединенных в одном человеке и использованных им неординарным способом.
Ученые склоняются к признанию того, что генетика влияет на наши способности и таланты, однако несколько интересным образом.
В нашем геноме содержится множество информации, определяющей процессы развития нашего тела. Кроме того, в геноме есть маркеры, отвечающие за некоторые черты характера и склонности.
Однако талантливость в любой области является результатом сложной комбинации множества генов.
Однако талантливость в любой области является результатом сложной комбинации множества генов.
Например, есть ген, отвечающий за высокий рост. Он, конечно, очень важен для баскетболистов. Но мы не можем сказать, что у человека есть баскетбольный ген — такого не существует. Кроме того, у человека может быть такая форма рук или повышенное восприятие звука, которые становятся решающими в музыке.
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Ученые отмечают, что не все зависит исключительно от генома, но все же существует несколько генов, отвечающих за склонность к тому или иному занятию.
В своей книге Шаг за шагом: как энтузиазм и настойчивость ведут к цели, автор Анжела Дакворт приводит примеры того, почему не стоит возлагать большие ожидания только на талант.
Без усилия ваш талант — это всего лишь неиспользованный потенциал. Без усилия ваше умение — это всего лишь то, что вы могли сделать, но не сделали, — пишет она.
Без усилия ваш талант — это всего лишь неиспользованный потенциал. Без усилия ваше умение — это всего лишь то, что вы могли сделать, но не сделали, — пишет она.
Действительно: несколько десятилетий назад шведский психолог Андрес Эриксон совместно со своими коллегами провел исследование, в котором пытался выяснить важность наличия таланта у музыкантов.
В эксперименте приняли участие выпускники берлинской академии музыки. Всех студентов разделили на три группы: потенциальных солистов мирового класса; перспективных музыкантов; тех, кто будет преподавать музыку или совсем забросит это дело.
Впоследствии психологи подсчитали, что музыканты из разных групп тренировались в течение разного периода. Представители первой группы наиграли около десяти тысяч часов, что является очень высоким показателем. Вторая группа тренировалась в течение восьми тысяч часов, а третья — всего четыре тысячи часов.
Эти результаты свидетельствуют, что успех в музыке зависит не от естественных способностей, а от количества времени, которое тратят музыканты на тренировку и развитие своих способностей.
Эти результаты свидетельствуют, что успех в музыке зависит не от естественных способностей, а от количества времени, которое тратят музыканты на тренировку и развитие своих способностей.
Все достаточно просто: талант человека — это всего 10% успеха, а остальные 90% — трудолюбие, умноженное на самоотдачу и веру в себя.
Конечно, талант и склонность к гибкости или музыкальному слуху упрощает работу над собой: это как будто стартовать не с начального уровня, а уже с первой ступеньки. Однако человек, буквально поселившийся в тренировочном зале, на сцене или в учебном заведении, также может добиться безумного успеха.
Навыки развиваются подобно мышцам благодаря ежедневной и тяжелой работе. Вряд ли у тебя будут бицепсы только потому, что такие были у одного из родителей.
Навыки развиваются подобно мышцам благодаря ежедневной и тяжелой работе. Вряд ли у тебя будут бицепсы только потому, что такие были у одного из родителей.
Как бы то ни было, талант нужно развивать, ведь естественные навыки есть лишь базовым уровнем умений.
С успешным успехом действительно не рождаются. Но чтобы добиться желаемой цели, следует помнить несколько правил, о которых мы писали в нашем другом материале.
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