Миф или подарок судьбы: важнее ли врожденный талант за упорную работу

Кому-то везет, потому что имеет хорошую удачу, а другой — годами учится и улучшает навыки, чтобы достичь целей. Знакомое распределение ролей в обществе? Тогда предлагаем вместе разобраться, что не так с тезисом “врожденный талант важнее упорной работы”.

Ведь уже по привычке мы видим в результатах тех или иных начинаний талант, склонность и удачу. В то же время для тех, у кого их нет, сразу назначается роль человека, который “сквозь тернии к звездам” будет вытаптывать путь обучением и знаниями.

Что такое талант, способности и навыки

Талант — это одаренность в той или иной сфере, которая закладывается нам на уровне генетики. Развивать талант до уровня мастерства можно благодаря развитию навыков.

Сейчас также смотрят

Талант может состоять из нескольких способностей, соединенных в одном человеке и использованных им неординарным способом.

Влияют ли гены на одаренность

Ученые склоняются к признанию того, что генетика влияет на наши способности и таланты, однако несколько интересным образом.

В нашем геноме содержится множество информации, определяющей процессы развития нашего тела. Кроме того, в геноме есть маркеры, отвечающие за некоторые черты характера и склонности.

Однако талантливость в любой области является результатом сложной комбинации множества генов.

Например, есть ген, отвечающий за высокий рост. Он, конечно, очень важен для баскетболистов. Но мы не можем сказать, что у человека есть баскетбольный ген — такого не существует. Кроме того, у человека может быть такая форма рук или повышенное восприятие звука, которые становятся решающими в музыке.

Ученые отмечают, что не все зависит исключительно от генома, но все же существует несколько генов, отвечающих за склонность к тому или иному занятию.

Ген ACTN3 — отвечает за скорость бега. Он кодирует саркомерный белок α-актинин-3 в волокнах скелетных мышц, который влияет на работу и сокращение мышц.

— отвечает за скорость бега. Он кодирует саркомерный белок α-актинин-3 в волокнах скелетных мышц, который влияет на работу и сокращение мышц. Ген ACE I/D — помимо регуляции артериального давления, может влиять на функцию скелетных мышц. Пока ученые не пришли к однозначному ответу относительно влияния этого гена на склонности человека, однако существует мнение, что его наличие в геноме может способствовать спринт-ориентированной работе.

— помимо регуляции артериального давления, может влиять на функцию скелетных мышц. Пока ученые не пришли к однозначному ответу относительно влияния этого гена на склонности человека, однако существует мнение, что его наличие в геноме может способствовать спринт-ориентированной работе. Ген GATA2 — генетические вариации, наиболее тесно связанные с высокими музыкальными показателями, были обнаружены вблизи гена GATA2.

— генетические вариации, наиболее тесно связанные с высокими музыкальными показателями, были обнаружены вблизи гена GATA2. Ген PCDH15 — играет роль в способности волосковых клеток превращать звук в сигналы мозга.

Что важнее: талант или упорная работа

В своей книге Шаг за шагом: как энтузиазм и настойчивость ведут к цели, автор Анжела Дакворт приводит примеры того, почему не стоит возлагать большие ожидания только на талант.

Без усилия ваш талант — это всего лишь неиспользованный потенциал. Без усилия ваше умение — это всего лишь то, что вы могли сделать, но не сделали, — пишет она.

Действительно: несколько десятилетий назад шведский психолог Андрес Эриксон совместно со своими коллегами провел исследование, в котором пытался выяснить важность наличия таланта у музыкантов.

В эксперименте приняли участие выпускники берлинской академии музыки. Всех студентов разделили на три группы: потенциальных солистов мирового класса; перспективных музыкантов; тех, кто будет преподавать музыку или совсем забросит это дело.

Впоследствии психологи подсчитали, что музыканты из разных групп тренировались в течение разного периода. Представители первой группы наиграли около десяти тысяч часов, что является очень высоким показателем. Вторая группа тренировалась в течение восьми тысяч часов, а третья — всего четыре тысячи часов.

Эти результаты свидетельствуют, что успех в музыке зависит не от естественных способностей, а от количества времени, которое тратят музыканты на тренировку и развитие своих способностей.

Почему талант не так важен?

Все достаточно просто: талант человека — это всего 10% успеха, а остальные 90% — трудолюбие, умноженное на самоотдачу и веру в себя.

Конечно, талант и склонность к гибкости или музыкальному слуху упрощает работу над собой: это как будто стартовать не с начального уровня, а уже с первой ступеньки. Однако человек, буквально поселившийся в тренировочном зале, на сцене или в учебном заведении, также может добиться безумного успеха.

Навыки развиваются подобно мышцам благодаря ежедневной и тяжелой работе. Вряд ли у тебя будут бицепсы только потому, что такие были у одного из родителей.

Как бы то ни было, талант нужно развивать, ведь естественные навыки есть лишь базовым уровнем умений.

С успешным успехом действительно не рождаются. Но чтобы добиться желаемой цели, следует помнить несколько правил, о которых мы писали в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!