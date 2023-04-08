С успешным успехом не рождаются! Узнай 15 привычек, которые приведут тебя к желаемому результату

Пожалуй, каждому человеку хочется быть успешным. Хотя для каждого успех — это абсолютно разное, достичь его вполне возможно.

Успешными не рождаются, а становятся. Для этого следует знать, какие навыки нужно развивать в себе. Доктор PhD в области психологии Ольга Керхер рассказала ELLE.UA, как достичь желаемого результата в жизни.

1. Не акцентировать внимание на плохом

Неприятности, проблемы и ошибки обязательно встречаются в нашей жизни. Однако успешные люди не заостряют свое внимание на этом, а делают выводы и видят возможности улучшить ситуацию.

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2. Овладевать страхом

Страх также возникает у каждого человека. Впрочем, если одни поддаются панике и поэтому отказываются от новых возможностей, другие овладевают своими эмоциями и идут навстречу своей мечте, даже если это страшно и непонятно, получится ли что-то вообще.

3. Думать положительно

Если успешный человек берется за какое-то дело, то он задает себе вопрос, как можно решить эту задачу, кто или что может помочь в этом. А те, кто мыслит негативно, наоборот, пытается найти ответ, почему это не удастся сделать и кто (что) может помешать.

4. Относиться к себе с уважением

Многие обвиняют успешных людей в эгоизме, будто это что-то плохое. На самом деле эгоизм — это умение жить в соответствии со своими ценностями и сначала выбирать себя и свои интересы, а потом думать об окружающих.

Здесь не стоит путать эгоизм с эгоцентризмом. Ведь эгоцентрические люди заставляют всех вокруг подстраиваться под свои ценности и презирают желания и мнения других людей, тем самым нарушая их границы.

5. Обозначать свои личные границы

Если человек видит, что кто-то обесценивает его, его работу, интересы, вкусы и т.д., он должен об этом сказать и очертить собственные границы. То, что касается только тебя, — твое личное дело, так что окружению стоит оставить выбор за тобой, как жить.

6. Принимать заботу других

Если кто-то предлагает тебе помощь или пытается позаботиться о тебе, зачем отталкивать это? Умение принимать заботу — один из важных признаков успешности.

7. Мечтать масштабно

Обычно успешные люди — большие мечтатели, которые не боятся думать масштабно и ставить себе, казалось бы, невозможные цели. Если никто еще этого не сделал — ты можешь быть первым(-ой)!

Благодаря положительному мышлению и поиску возможностей, успешные люди буквально видят, как дойти до своей цели.

8. Верить в себя

Даже в самых трудных жизненных ситуациях важно сохранять веру в себя. Что бы ни случилось, это ценный опыт, который научит чему-то полезному. Но ты в любом случае сможешь достойно пройти все испытания и добиться успеха.

9. Благодарить себя

Мы ежедневно благодарим других людей, но почему-то часто забываем благодарить себя за все, что делаем как для себя, так и для других. Забота о себе и похвала за достижения — путь к еще большим высотам.

10. Не держать обиды на других

Обида, злоба, раздражение на других людей или какие-то ситуации разрушают прежде всего человека, который держит в себе эти эмоции.

Люди вокруг — это наши учителя, которые помогают нам расти над собой. Если вам больше не по дороге, то отважься отпустить этого человека и открыть свое сердце для других.

11. Учиться

Конечно, чтобы иметь инструменты для решения своих задач и знать, как действовать в тех или иных ситуациях, нужно учиться. В этом тебе помогут книги, тренинги, курсы и профессиональные знакомства.

Также полезно не только углублять знания в своей сфере деятельности, но и причастных к ней и заводить новые хобби.

12. Интересоваться разными сферами жизни

Многогранный и любознательный человек — успешный. Ведь интерес к разным сферам жизни дает энергию исследовать окружающий мир, а это непременно ведет к новым приключениям и ярким опытам.

13. Проявлять гибкость

Гибкость — это не о слабости или подстраивании под кого-нибудь. На самом деле это умение найти возможность совместить свои интересы с чужими и добиться максимального результата, от которого выиграют все стороны.

14. Беречь свое здоровье

Каждый успешный человек понимает, что все держится на здоровье. Не будет этого ресурса — не удастся выполнить запланированное. Здоровье придает нам силы, энергию и бодрость, без которых успеха не достичь.

15. Выбирать лучшее из возможного

Успешные люди не покупают то, что они не могут себе финансово позволить, беря деньги в кредит. Однако изо дня в день следует идти вперед и каждый раз позволять себе немного больше, конечно, делая это возможным с экономической точки зрения.

Например, если еще вчера девушка покупала себе несколько некачественных и неудобных сумок в массмаркете, то сегодня она может купить вместо них одну, но качественную и которая действительно нравится и подходит под все образы.

Но, конечно, все эти советы принесут пользу только вместе с эффективным трудом и четким пониманием, зачем это нужно. Поэтому читай, как мотивировать себя к достижению целей.

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