Психология

С успешным успехом не рождаются! Узнай 15 привычек, которые приведут тебя к желаемому результату

Елена Яковлева, редактор сайта 08 апреля 2023, 08:00
15 звичок успішних людей - як досягти бажаного результату в житті
Фото: Pexels

Больше новостей
Віднови дім
Віднови дім: средства от Евросоюза уже помогают украинцам
схуднення
Советы для похудения, с которыми ты не похудеешь. Или как не довести себя до РХП
Опалювальний сезон у Києві: коли відключать опалення
Когда заканчивается отопительный сезон в Киеве: дата и причины
Марина Боржемська про ранкову зарядку
“Не могу заставить себя делать утреннюю зарядку. Какие упражнения самые лучшие?”
Смотреть больше

Материалы по теме

Безсоння на світанку - чому людей мучать погані думки та як заспокоїтися
Время совы: почему мысли перед рассветом самые темные и как успокоить себя в это время
завищені очікування
Воспринимать жизнь такой, как она есть — советы, которые помогут избавиться от завышенных ожиданий и разочарований
есенціалізм
Искусство эссенциализма — “меньше, но лучше”. Как фокусироваться только на важном
Фізичне та ментальне здоров'я
Уже не ребенок, но ощущения зрелости нет? Как заботиться о физическом и ментальном здоровье

Видео
0:05:10
Віднови дім

Віднови дім: средства от Евросоюза уже помогают украинцам
0:05:31
Перші українські військові отримали протези завдяки проекту Recovery
Высококачественные протезирования и реабилитация — первые военные получили новые конечности благодаря проекту Recovery
Карта бойових дій в Україні
Минус российский Су-25 и плюс 40 отраженных атак — карта боевых действий в Украине 8 апреля в режиме онлайн
0:03:50
обучение ВСУ
Тренируются и на фронте, и в тылу: как проходят учения ВСУ
0:03:59
батальйон К2
Две посадки — минус сотни оккупантов. Зрелищная битва батальона К2 за позиции с вагнеровцами
0:03:51
реабілітація
Реабилитация прямо на передовой: как инициатива волонтеров помогает сохранить здоровье защитников
0:04:41
Чи варто щепитись бустерною дозою проти Covid-19 під час вагітності
Беременность и Covid-19: можно ли женщинам в положении делать бустерную дозу вакцины
0:02:30
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 31 березня
Борются не только с последствиями вражеских прилетов, но и с непогодой — запорожцы приходят в себя после обстрела
0:03:17
У Львові медики врятували хлопця та стали його хрещеними
Бог мне вторую жизнь дал — во Львове в больнице окрестили парня, которого чудом спасли после ранения
0:04:02
Як отримати грант від держави на будівництво теплиці
От двух до семи миллионов гривен! Как получить грант от государства на строительство теплиц
Больше видео
Марина Боржемська про ранкову зарядку
Читать дальше
“Не могу заставить себя делать утреннюю зарядку. Какие упражнения самые лучшие?”
Безсоння на світанку - чому людей мучать погані думки та як заспокоїтися
Читать дальше
Время совы: почему мысли перед рассветом самые темные и как успокоить себя в это время

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь