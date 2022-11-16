Пора достигать своих целей! Психолог рассказала, как мотивировать себя для выполнения задач

Каждый из нас о чем-то мечтает, строит планы на жизнь и свою карьеру. Иногда мы хотим добиться какого-то результата, но не можем заставить себя встать с постели. Особенно, если за окном плохая погода.

Практический психолог Юлия Ворман рассказала, что делать, если не хватает мотивации на поставленные цели.

Как мотивировать себя

Конечный результат

Психолог рекомендует представить конечный результат собственных стараний. Надо четко определить, что ты получишь и что почувствуешь. Потом подумать, какие шаги тебе пришлось пройти, чтобы добиться цели. Надо записать эти шаги и использовать в качестве плана действий.

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Не “если”, а “когда”

По словам психолога, в формулировке своих желаний нужно использовать фразу: “Когда я достигну своей цели, то…”

Это высказывание поможет увидеть цель фактической, реализованной, а не просто — возможной, — подчеркивает она.

Пиши дневник

— Сформируй привычку вести дневник целей. Прописывание своих целей помогает следить за прогрессом и более ответственно относиться к задачам, — говорит психолог.

Не забывай об увлечениях

Юлия говорит, что деятельность, доставляющая удовольствие, безусловно, придает силы для того, чтобы двигаться дальше.

Наклейки и стикеры

Нарисуй схему или карту с разными этапами достижения цели. Используй для этого наклейки. Прилепи звездочку или наклейку для побуждения двигаться дальше. Так ты увидишь, что с каждым новым достижением приближаешься к финишу.

Найди единомышленников

Юлия советует найти человека с общими интересами. Если тебе трудно начать самостоятельно двигаться к своим целям, договорись со знакомыми, друзьями, любимым человеком, чтобы мотивировать и поддерживать друг друга на пути к цели.

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