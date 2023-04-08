З успішним успіхом не народжуються! Дізнайся 15 звичок, які приведуть тебе до бажаного результату

Мабуть, кожній людині хочеться бути успішною. Хоч для кожного успіх — це про абсолютно різне, досягти його цілком можливо.

Успішними не народжуються, а стають. Для цього варто знати, які навички потрібно розвивати в собі. Доктор PhD у галузі психології Ольга Керхер розповіла ELLE.UA, як досягти бажаного результату в житті.

1. Не акцентувати на поганому

Неприємності, проблеми та помилки неодмінно зустрічаються в нашому житті. Однак успішні люди не загострюють свою увагу на цьому, а роблять висновки та бачать можливості покращити ситуацію.

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2. Опановувати страх

Страх так само виникає в кожної людини. Утім, якщо одні піддаються паніці та через це відмовляються від нових можливостей, інші опановують свої емоції та йдуть назустріч своїй мрії, навіть якщо це страшно та незрозуміло, чи вийде щось взагалі.

3. Думати позитивно

Якщо успішна людина береться за якусь справу, то вона запитує себе, як можливо розв’язати цю задачу, хто чи що може допомогти в цьому. А ті, хто мислить негативно, навпаки, намагається віднайти відповідь, чому це не вдасться зробити та хто (що) цьому може завадити.

4. Ставитись до себе з повагою

Багато хто звинувачує успішних людей в егоїзмі, ніби це щось погане. Насправді егоїзм — це вміння жити відповідно до своїх цінностей та спершу обирати себе й свої інтереси, а вже потім думати про оточення.

Тут не варто плутати егоїзм з егоцентризмом. Адже егоцентричні люди змушують усіх довкола підлаштовуватись під свої цінності та зневажають бажання та думки інших людей, тим самим порушуючи їхні кордони.

5. Окреслювати свої особисті кордони

Якщо людина бачить, що хтось знецінює її, її роботу, інтереси, смаки тощо, то вона має про це сказати та окреслити власні кордони. Те, що стосується лише тебе, — твоя особиста справа, тож оточенню варто залишити вибір за тобою, як жити.

6. Приймати турботу інших

Якщо хтось пропонує тобі допомогу або намагається потурбуватись про тебе, навіщо відштовхувати це? Вміння приймати турботу — одна з важливих ознак успішності.

7. Мріяти масштабно

Зазвичай успішні люди — великі мрійники, які не бояться думати масштабно та ставити собі, здавалось би, неможливі цілі. Якщо ніхто ще цього не зробив — ти можеш бути першим(-ою)!

Завдяки позитивному мисленню та пошуку можливостей успішні люди буквально бачать, як дійти до своєї мети.

8. Вірити в себе

Навіть у найважчих життєвих ситуаціях важливо зберігати віру в себе. Що б не сталось, це цінний досвід, який навчить чомусь корисному. Але ти в будь-якому разі зможеш гідно пройти всі випробування та досягти успіху.

9. Дякувати собі

Ми щодня дякуємо іншим людям, але чомусь часто забуваємо дякувати собі за все, що робимо як для себе, так і для інших. Турбота про себе та похвала за досягнення — шлях до ще більших висот та здобутків.

10. Не тримати образи на інших

Образа, злість, роздратування на інших людей чи якісь ситуації руйнують передусім ту людину, яка тримає в собі ці емоції.

Люди навколо — це наші вчителі, які допомагають нам рости над собою. Якщо вам більше не по дорозі, то наважся відпустити цю людину та відкрити своє серце для інших.

11. Навчатись

Звісно, щоб мати інструменти для розв’язання своїх завдань та знати, як діяти в тих чи інших ситуаціях, потрібно вчитись. У цьому тобі допоможуть книги, тренінги, курси та професійні знайомства.

Також корисно не тільки поглиблювати знання у своїй сфері діяльності, а й дотичних до неї, та заводити нові хобі.

12. Цікавитись різними сферами життя

Багатогранна та допитлива людина — успішна. Адже інтерес до різних сфер життя дає енергію досліджувати навколишній світ, а це неодмінно веде до нових пригод та яскравих досвідів.

13. Виявляти гнучкість

Гнучкість — це не про слабкість чи підлаштовування під когось. Насправді це вміння знайти можливість поєднати свої інтереси з чужими та досягти максимального результату, від якого виграють усі сторони.

14. Берегти своє здоров’я

Кожна успішна людина розуміє, що все тримається на здоров’ї. Не буде цього ресурсу — не вдасться виконати заплановане. Здоров’я надає нам сил, енергії та бадьорості, без яких успіху не досягти.

15. Обирати найкраще з можливого

Успішні люди не купують те, що вони не можуть наразі собі фінансово дозволити, беручи гроші в кредит. Однак день за днем варто йти вперед та щоразу дозволяти собі трохи більше, звісно, роблячи це можливим з економічної точки зору.

Наприклад, якщо ще вчора дівчина купувала собі кілька неякісних та незручних сумок у масмаркеті, то сьогодні вона може купити замість них одну, але якісну та таку, що справді подобається та підходить під усі образи.

Але, звісно, ці всі поради принесуть користь лише разом з ефективною працею та чітким розумінням, навіщо це потрібно. Тому читай, як мотивувати себе для досягнення цілей.

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