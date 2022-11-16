Час досягати своїх цілей! Психологиня розповіла, як мотивувати себе для виконання мети

Кожен з нас про щось мріє, будує плани на життя та свою кар’єру. Інколи ми хочемо досягти якогось результату, але не можемо змусити себе встати з ліжка. Особливо, якщо за вікном погана погода.

Практична психологиня Юлія Ворман розповіла, що робити, якщо не вистачає мотивації на поставлені цілі.

Як мотивувати себе

Кінцевий результат

Психологиня радить уявити кінцевий результат своїх старань. Треба чітко окреслити, що ти отримаєш і що відчуєш. Потім подумати, які кроки тобі довелося пройти, щоб досягнути цілі. Треба записати ці кроки й використати як план дій.

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Не “якщо”, а “коли”

За словами психологині, у формулюванні своїх бажань треба використовувати фразу: “Коли я досягну своєї мети, то…”

Це висловлювання допоможе побачити ціль фактичною, такою, що буде реалізованою, а не просто можливою, — підкреслює вона.

Пиши щоденник

— Сформуй звичку вести щоденник цілей. Прописування своїх цілей допомагає слідкувати за прогресом і більш відповідально ставитися до завдань, — каже психологиня.

Не забувай про захоплення

Юлія каже, що діяльність, яка приносить задоволення, безумовно, додає сили для того, щоб рухатися далі.

Наліпки та стікери

Намалюй схему чи карту з різними етапами досягнення мети. Використовуй для цього наліпки. Додай зірочку чи наліпку для спонукання рухатися далі. Так ти побачиш, що з кожним новим досягненням наближаєшся до фінішу.

Знайди однодумців

Юлія радить знайти людину зі спільними інтересами. Якщо тобі важко розпочати самостійно рухатися до своїх цілей, домовся зі знайомими, друзями, коханою людиною, щоб мотивувати й підтримувати одне одного на шляху до досягнення мети.

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