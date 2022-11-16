Психологія

Час досягати своїх цілей! Психологиня розповіла, як мотивувати себе для виконання мети

Богдана Макалюк, редакторка сайту 16 Листопада 2022, 19:00
Як мотивувати себе для досягнення цілей — поради психологині
Фото: Pexels

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