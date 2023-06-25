Міф або подарунок долі: чи важливіший вроджений талант за наполегливу роботу

Комусь щастить, бо має гарну вдачу, а інший — роками вчиться та покращує навички, аби досягти цілей. Знайомий розподіл ролей у суспільстві? Тоді пропонуємо разом розібратися, що не так із тезою “вроджений талант важливіший за наполегливу роботу”.

Адже уже за звичкою ми вбачаємо у результатах тих чи інших починань талант, схильність та фарт. Водночас для тих, хто їх немає, одразу назначається роль людини, котра “крізь терен до зірок” витоптуватиме шлях навчанням та знаннями.

Що таке талант, здібності та навички

Талант — це обдарованість у тій чи іншій сфері, яка закладається нам на рівні генетики. Розвивати талант до рівня майстерності можна завдяки розвитку навичок.

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Талант може складатися з кількох здібностей, поєднаних в одній людині та використаних нею в неординарний спосіб.

Чи впливають гени на обдарованість

Науковці схиляються до визнання того, що генетика впливає на наші здібності та таланти, однак в дещо цікавий спосіб.

У нашому геномі міститься величезна кількість інформації, яка визначає процеси розвитку нашого тіла. Крім того, у геномі є маркери, що відповідають за деякі риси характеру та схильності.

Однак талановитість у будь-якій галузі є результатом складної комбінації безлічі генів.

Наприклад, є ген, що відповідає за високий зріст. Він, звісно, дуже важливий для баскетболістів. Але ми не можемо сказати, що у людини є баскетбольний ген — такого не існує. З іншого боку, у людини може бути така форма рук чи підвищене сприйняття звуку, які стають вирішальними у музиці.

Науковці наголошують, що не все залежить виключно від геному, але все ж існує кілька генів, що відповідають за схильності до того чи іншого заняття.

Ген ACTN3 — відповідає за швидкість бігу. Він кодує саркомерний білок α-актінін-3 у волокнах скелетних м’язів, який впливає на роботу та скорочення м’язів.

— відповідає за швидкість бігу. Він кодує саркомерний білок α-актінін-3 у волокнах скелетних м’язів, який впливає на роботу та скорочення м’язів. Ген ACE I/D — крім регуляції артеріального тиску, може впливати на функцію скелетних м’язів. Поки що науковці не дійшли однозначної відповіді стосовно впливу цього гена на схильності людини, однак існує думка, що його наявність в геномі може сприяти спринт-орієнтованій роботі.

— крім регуляції артеріального тиску, може впливати на функцію скелетних м’язів. Поки що науковці не дійшли однозначної відповіді стосовно впливу цього гена на схильності людини, однак існує думка, що його наявність в геномі може сприяти спринт-орієнтованій роботі. Ген GATA2 — генетичні варіації, найбільш тісно пов’язані з високими музичними показниками, були виявлені поблизу гена GATA2.

— генетичні варіації, найбільш тісно пов’язані з високими музичними показниками, були виявлені поблизу гена GATA2. Ген PCDH15 — грає роль в здатності волоскових клітин перетворювати звук в сигнали мозку.

Що важливіше: талант чи наполеглива робота

У своїй книзі Крок за кроком: як ентузіазм і наполегливість ведуть до мети, авторка Анжела Дакворт наводить приклади того, чому не варто покладати великих очікувань лише на талант.

Без зусилля ваш талант — це всього лише невикористаний потенціал. Без зусилля ваше вміння — це всього лише те, що ви могли зробити, але не зробили, — пише вона.

І справді: кілька десятиліть тому шведський психолог Андрес Еріксон спільно зі своїми колегами провів дослідження, у якому намагався з’ясувати важливість наявності таланту в музикантів.

В експерименті взяли участь випускники берлінської Академії музики. Усіх студентів розділили на три групи: потенційних солістів світового класу; перспективних музикантів; тих, хто буде викладати музику або й зовсім закине цю справу.

Згодом психологи підрахували, що музиканти з різних гуртів тренувалися протягом різного періоду. Представники першої групи награли близько десяти тисяч годин, що є дуже високим показником. Друга група тренувалася протягом восьми тисяч годин, а третя — лише чотири тисячі годин.

Ці результати свідчать про те, що успіх у музиці залежить не від природних здібностей, а від кількості часу, який музиканти витрачають на тренування та розвиток своїх здібностей.

Чому талант не такий важливий?

Все досить просто: талант людини — це лише 10% успіху, інші ж 90% — працьовитість, помножена на самовіддачу і віру в себе.

Звісно, талант та схильність до гнучкості чи музикального слуху спрощує роботу над собою: це наче стартувати не з початкового рівня, а уже з першої сходинки. Однак людина, котра буквально оселиться в тренувальному залі, на сцені чи в навчальному закладі, також може досягти шаленого успіху.

Навички розвиваються подібно до м’язів — завдяки щоденній праці та важкій роботі. Навряд чи у тебе будуть біцепси лише тому, що такі були в когось із батьків.

Хай там як, талант треба розвивати, адже природні навички є лише базовим рівнем умінь.

З успішним успіхом насправді не народжуються. Але щоб досягти бажаної мети, варто пам’ятати кілька правил, про які ми писали в нашому іншому матеріалі.

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