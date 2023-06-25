Подорожі та натхнення

Міф або подарунок долі: чи важливіший вроджений талант за наполегливу роботу

Вікторія Мельник, редакторка сайту 25 Червня 2023, 17:00
Що важливіше талант чи наполеглива робота
Фото: Pexels

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