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Мистецтво есенціалізму — “менше, але краще”. Як фокусуватись лише на важливому

Богдана Савчук 07 Квітня 2023, 10:00
есенціалізм
Фото: Unsplash

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