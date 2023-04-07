Мистецтво есенціалізму — “менше, але краще”. Як фокусуватись лише на важливому

Сучасний ритм життя диктує свої правила, в одному з яких йдеться, що якщо ти будеш більш продуктивним (-ою), то ймовірність досягти успіху значно підвищується.

Проте намагання встигнути всюди та перевиконати план натомість призводять лише до виснаження й розчарування, а найчастіше й до вигорання на роботі. Та насправді, як вчить есенціалізм, варто тримати фокус лише на деяких справах.

Про напрям есенціалізму та як розумно фільтрувати справи, пояснила психологиня Наталія Холоденко.

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Що таке есенціалізм?

Есенціалізм, за книгою Ґреґа Маккеона Мистецтво визначати пріоритети, — це вміння вибирати пріоритетність своїх справ та фокусуватись на виконанні тільки найважливіших.

Простими словами, це здатність протистояти бажанню “встигати все” та робити “менше, але краще”. Тобто докладати менше зусиль і виконувати меншу кількість справ, але досягати кращих результатів.

У багатьох людей проблема не з тайм-менеджментом, а з тим, що вони не розуміють, що їм потрібні лише кілька можливостей, а не всі й одразу.

Не можна досягти успіху в певному напрямі, якщо постійно витрачати весь ресурс на справи, які зовсім не важливі для його розвитку.

Люди беруться за багато справ одночасно та звикають бути постійно зайнятими й лише в періоди повного виснаження розуміють, що живуть не власним життям, а ховаються від нього за маловажливими заняттями.

Як сфокусувати енергію на головному

Дуже часто ми самі того не помічаємо, як заповнюємо наше життя справами зовсім для нас не важливими. Їх виконання пояснюючи тільки тим, що потрібно ж щось робити, аби не сидіти без роботи.

Щоб допомогти собі позбутися бажання встигнути зробити все і в більшій кількості, Наталія Холоденко дала кілька порад.

Відкидай все зайве

Насамперед потрібно з’ясувати для себе, наскільки справи, якими ти щодня займаєшся, допоможуть досягнути твоєї життєвої мети та чи вони справді важливі?

Есенціалізм пропонує усувати зі свого графіка все маловажливе, а спрямовувати зусилля лише на те, що справді потрібне, у допомозі стане закон Парето: 20% дій відповідають за 80% результатів.

Що ти зараз робиш?

Щоб не завантажувати себе і свій день маловажливими справами варто знаходити час, щоб подумати й осмислити те, що відбувається прямо зараз, та вирішити, що робити далі.

Дуже часто саме розуміння, що я зараз роблю, а саме для чого, допоможе визначити пріоритети не тільки в роботі, а й в житті.

Змінюй установки

Відповідальність за твоє життя лежить повністю на тобі, адже його створюєш саме ти.

Якщо у тебе в голові досі нав’язливі думки типу “Я повинна”, “Я все встигну”, “Усі справи важливі” тощо, то спробуй замінити їх на більш ефективні: “Я сама обираю, що робити”, “Найважливіші лише кілька справ”.

Навчись легко казати “НІ”

Цей пункт більше про відстоювання особистих кордонів.

Тож варто не забувати, що одне “Ні” може спричинити лише кількахвилинний дискомфорт, тоді як за невдало сказане “Так” можна розплачуватися не один день чи навіть усе життя.

Чотири години на головне

Психологиня радить виділяй чотири години щодня виключно для найважливіших справ з-поміж інших буденних. Важливо, щоб ці години збігалися з твоїм найбільш продуктивним часом.

Натомість решту часу можна присвятити також необхідним, проте не надто важливим справам.

Якщо вміти виділяти головні справи від другорядних, можна бути дуже продуктивним, витрачаючи на це мінімальну кількість часу. Раніше Вікна розповідали про метод глибокої роботи, а саме, як працювати чотири години й встигати усе.