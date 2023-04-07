Искусство эссенциализма — “меньше, но лучше”. Как фокусироваться только на важном

Современный ритм жизни диктует свои правила, одно из которых гласит, что если ты будешь более продуктивным, то вероятность преуспеть повышается в разы.

Однако попытки успеть повсюду и перевыполнить план приводят лишь к истощению и разочарованию, а зачастую и к выгоранию на работе. Но на самом деле, как учит эссенциализм, стоит держать фокус только на некоторых делах.

О направлении эссенциализма и как разумно фильтровать дела, объяснила психолог Наталья Холоденко.

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Что такое эссенциализм?

Эссенциализм, по книге Грега Маккеона Искусство определять приоритеты, — это умение выбирать приоритетность своих дел и фокусироваться на выполнении только важнейших.

Простыми словами, это способность противостоять желанию “успевать все” и делать “меньше, но лучше”. То есть прилагать меньше усилий и выполнять меньшее количество дел, но добиваться лучших результатов.

У многих людей проблема не с тайм-менеджментом, а с тем, что они не понимают, что им нужны только несколько возможностей, а не все сразу.

Нельзя добиться успеха в определенном направлении, если постоянно тратить весь ресурс на дела, которые совсем не важны для его развития.

Люди берутся за многие дела одновременно и привыкают быть постоянно занятыми и только в периоды полного истощения понимают, что живут не собственной жизнью, а прячутся от нее за незначительными занятиями.

Как сфокусировать энергию на главном

Очень часто мы сами того не замечаем, как заполняем нашу жизнь делами, совсем для нас не важными. Их выполнение объясняя только тем, что нужно что-то делать, чтобы не сидеть без работы.

Чтобы помочь себе избавиться от желания успеть сделать все и в большем количестве, Наталья Холоденко дала несколько советов.

Отвергай все лишнее

Прежде всего, нужно выяснить для себя, насколько дела, которыми ты ежедневно занимаешься, помогут достичь твоей жизненной цели, и действительно ли они важны?

Эссенциализм предлагает устранять из своего графика все маловажное, а направлять усилия только на то, что действительно нужно, поможет закон Парето: 20% действий отвечают за 80% результатов.

Что ты сейчас делаешь?

Чтобы не загружать себя и свой день маловажными делами, стоит находить время, чтобы подумать и осмыслить происходящее прямо сейчас и принять решение, что делать дальше.

Зачастую само понимание, что я сейчас делаю, а именно для чего, поможет определить приоритеты не только в работе, но и в жизни.

Меняй установки

Ответственность за твою жизнь лежит целиком на тебе, ведь ее создаешь именно ты.

Если у тебя в голове до сих пор навязчивые мысли: “Я должен (-а)”, “Я все успею”, “Все дела важны” и подобное, то попробуй заменить их более эффективными: “Я сам (-а) выбираю, что делать”, “Самые важные всего несколько дел”.

Научись легко говорить “НЕТ”

Этот пункт больше об отстаивании личных границ.

Поэтому следует не забывать, что одно “Нет” может повлечь за собой лишь несколько минутный дискомфорт, тогда как за неудачно сказанное “Да” можно расплачиваться не один день или даже всю жизнь.

Четыре часа на главное

Психолог советует выделять четыре часа каждый день исключительно для важнейших дел из других. Важно, чтобы эти часы совпадали с твоим наиболее продуктивным временем.

В остальное время можно посвятить также необходимым, но не слишком важным делам.

Если уметь выделять главные дела от второстепенных, можно быть очень продуктивным, затрачивая на это минимальное количество времени. Раньше Вікна рассказывали о методе глубокой работы, а именно как работать четыре часа и успевать все.