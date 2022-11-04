Метод глубокой работы: как работать четыре часа и успевать все

У всех нас много задач и дел, которые никак не сделают себя без нашего участия. Гора работы нуждается в большой концентрации, но что, если у тебя с ней проблемы?

Если ты часто не можешь настроиться на работу, отвлекаешься на мемы в социальных сетях или разговоры с коллегами, то читай про метод глубокой работы, который поможет тебе за короткое время сделать все необходимые дела.

Его принцип предложил профессор информатики Джорджтаунского университета в книге Глубокая работа Кел Ньюпорт. Все главные секреты и советы найдешь в нашем материале.

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Метод глубокой работы

Суть метода состоит в том, чтобы быть максимально продуктивным/-ой всего четыре часа и успевать все, а не делать вид, что ты – эффективен/-на.

Достичь этого можно, поставив себя в условия максимальной концентрации:

выключи телефон;

закрой лишние вкладки, которые могут отвлекать;

изолируй себя, чтобы быть в своеобразном пузыре.

С помощью этого ты можешь довести свои когнитивные способности до предела и качественно закрывать необходимые задания за короткий промежуток времени.

Сколько времени уделять глубокой работе

По словам Кела Ньюпорта, двух промежутков по два часа в день должно быть достаточно для достижения очевидных результатов.

То есть, всего четыре часа максимальной концентрации в день с необходимыми перерывами на отдых сделают из тебя по-настоящему продуктивного человека, который успевает все.

Заметь, что речь идет о скрупулезной работе. Все встречи, презентации или другие рабочие моменты в это время не входят.

Конечно, достичь сверхвысокого уровня концентрации можно только с помощью регулярных тренировок такого метода.

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