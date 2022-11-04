Метод глибокої роботи: як працювати чотири години й встигати усе

У всіх нас є багато задач та справ, які ніяк не зроблять себе без нашої участі. Гора роботи потребує неабиякої концентрації, та що, як у тебе з нею проблеми?

Якщо ти часто не можеш налаштуватися на роботу, відволікаєшся на меми у соціальних мережах або розмови з колегами, читай про метод глибокої роботи, який допоможе тобі за короткий час зробити всі необхідні справи.

Його принцип запропонував професор інформатики Джорджтаунського університету у книзі Глибока робота Кел Ньюпорт. Усі головні секрети та поради ти знайдеш у нашому матеріалі.

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Метод глибокої роботи

Зміст методу полягає у тому, щоб бути максимально продуктивним всього чотири години й встигати все, а не вдавати, що ти – ефективний.

Досягнути цього можна, поставивши себе в умови максимальної концентрації:

вимкни телефон;

закрий зайві вкладки, які можуть відволікати;

ізолюй себе, щоб бути у своєрідній бульбашці.

За допомогою цього ти можеш довести свої когнітивні здібності до межі й цілком якісно закривати необхідні завдання за короткий проміжок часу.

Скільки часу виділяти глибокій роботі

За словами самого Кела Ньюпорта, двох проміжків по дві години на день має бути достатньо для досягнення очевидних результатів.

Тобто, всього чотири години максимальної концентрації на день з необхідними перервами на відпочинок зроблять з тебе по-справжньому продуктивну людину, яка встигає все.

Зауваж, що йдеться про скрупульозну роботу. Усі зустрічі, презентації або інші робочі моменти у цей час не входять.

Звісно, що досягти надвисокого рівня концентрації можна лише за допомогою регулярних тренувань такого методу.

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