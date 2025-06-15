Не божевільний соціопат: чи варто демонізувати відсутність друзів

Відсутність друзів вважає негативним маркером в суспільстві. Людина без друзів — неконтактна, недружелюбна, соціально неадаптована або взагалі дивна. Або ж просто емоційно нездатна на близькі контакти.

Та що, якщо з відсутністю друзів не все так однозначно? Дослідження 2025 року, опубліковане в Canadian Review of Sociology, пропонує глибший погляд на це питання. Для цього науковці опитали різних людей від 18 до 75 років, які не мають друзів та виявили несподівані факти.

Psycholohy Today переповіли результати та зібрали поради, що робити, якщо немає друзів.

Чи завжди відсутність друзів лише про погане

Як стверджують дослідники, наше ставлення до самотності глибоко формується культурними наративами. До прикладу, у деяких країнах самотність стигматизується.

Чоловіки можуть уникати визнання самотності, оскільки хочуть справити враження емоційно невразливих. І все ж чоловіки, особливо після розлучення, статистично частіше втрачають соціальні зв’язки та стають ізольованими.

Жінки, навпаки, можуть більш охоче говорити про самотність навіть на широкий загад, оскільки вони часто несуть емоційний тягар догляду або відчувають культурну деномінацію з віком.

Дехто з учасників дослідження стверджував, що люди часто дивляться зверхньо на жінок, які не мають друзів, особливо старшого віку.

А щоб змінити таке ставлення, можна розглядати відсутність друзів не як особисту невдачу чи недолік, а як силу. Принаймні, це дослідження показало, що відсутність друзів — це те, що варто зрозуміти по-новому.

Як переосмислити відсутність друзів

Якщо ти відчуваєш, що у тебе немає друзів, або тихо соромишся того, що у тебе їх не так багато, ці ідеї переосмислення можуть допомогти.

Це мої емоції чи тиск суспільства?

Запитай себе: тобі дійсно прикро через це або тобі прикро, що твоє життя не вписується у погляди суспільства?

Ми живемо у світі, де наявність друзів часто ототожнюється з тим, щоб бути коханим або успішним. Але це соціальний сценарій, а не істина.

Самотня людина — не божевільний соціопат. Можливо, в тебе інші пріоритети, наприклад робота чи родина. І це не є поганим.

Якщо ти зацікавлений (-а) в роботі, догляді за близькими або просто у власному житті та хобі, запитай себе, чи хочеш ти вибирати щось замість цього, перш ніж змінювати життя.

Зрозумій, як соціальні очікування формують твоє життя

Стать впливає не лише на те, як нас бачать інші, а й на інтерпретацію самотності. Наприклад, жінки часто відчувають самотність навіть у присутності інших, особливо коли їх обтяжують емоційні труднощі, догляд або культурна невидимість.

Запитай себе: як гендерні норми формують те, що я дозволяю собі відчувати або визнавати? Можливо, ти надягаєш на себе ярмо очікувань, яке не може винести.

Не плутай відстороненість та замкнутість

Наш світ ускладнює встановлення зв’язків: непередбачувані графіки роботи, цифрове вигорання зменшення громадських місць тощо.

Якщо відсутність друзів — не твоя особиста ініціатива, запитай себе, які системні фактори ускладнюють встановлення зв’язків. Проблема не завжди особиста, а може залежати від інших чинників.

Подумай, що ще може спонукати до самотності

Можливо, напередодні тобі довелося залишити шкідливі дружні стосунки. Можливо, зараз твій пріоритет — кар’єра. Відсутність друзів може бути не постійною, а тимчасово служити певній меті.

Деякі люди залишають дружні стосунки, тому що вони виснажують або стають радше тягарем, ніж втіхою. Можливо, відсутність друзів — це необхідна пауза для зростання та зцілення.

На противагу самотнім людям виходять ті, які вважають друзями всіх поспіль. Ми розповідали про синдром Вільямса та як він впливає на стосунки.

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