Не безумный социопат: стоит ли демонизировать отсутствие друзей

Отсутствие друзей считается отрицательным маркером в обществе. Человек без друзей — неконтактный, недружелюбный, социально неадаптированный или вообще странный. Или просто эмоционально неспособен на близкие контакты.

Да что если с отсутствием друзей не все так однозначно? Исследование 2025 года, опубликованное в Canadian Review of Sociology, предлагает более глубокий взгляд на этот вопрос. Для этого ученые опросили разных людей от 18 до 75 лет, у которых нет друзей и выявили неожиданные факты.

Psycholohy Today рассказали результаты и собрали советы, что делать, если нет друзей.

Всегда ли отсутствие друзей только о плохом

Как утверждают исследователи, наше отношение к одиночеству глубоко формируется культурными нарративами. К примеру, в некоторых странах одиночество стигматизируется.

Мужчины могут избегать признания одиночества, поскольку хотят произвести впечатление эмоционально неуязвимых. И все же мужчины, особенно после развода, статистически чаще теряют социальные связи и становятся изолированными.

Женщины, напротив, могут охотнее говорить об одиночестве даже на широкую публику, поскольку они часто несут эмоциональное бремя ухода или испытывают культурную деноминацию с возрастом.

Некоторые из участников исследования утверждали, что люди часто смотрят свысока на женщин, не имеющих друзей, особенно старшего возраста.

Чтобы изменить такое отношение, можно рассматривать отсутствие друзей не как личную неудачу или недостаток, а как силу. По крайней мере, это исследование показало, что отсутствие друзей это то, что стоит понять по-новому.

Как переосмыслить отсутствие друзей

Если ты чувствуешь, что у тебя нет друзей или тихо стесняешься того, что у тебя их не так много, эти идеи переосмысления могут помочь.

Это мои эмоции или давление общества?

Спроси себя: тебе действительно досадно из-за этого или тебе досадно, что твоя жизнь не вписывается во взгляды общества?

Мы живем в мире, где наличие друзей часто отождествляется с тем, чтобы быть любимым или успешным. Но это социальный сценарий, а не истина.

Одинокий человек — не безумный социопат. Возможно, у тебя другие приоритеты, например, работа или семья. И это не плохо.

Если ты заинтересован(а) в работе, уходе за близкими или просто в собственной жизни и хобби, спроси себя, хочешь ли ты выбирать что-то вместо этого, прежде чем менять жизнь.

Пойми, как социальные ожидания формируют твою жизнь

Пол влияет не только на то, как нас видят другие, но и на интерпретацию одиночества. Например, женщины часто испытывают одиночество даже в присутствии других, особенно когда их тяготят эмоциональные трудности, уход или культурная невидимость.

Спроси себя: как гендерные нормы формируют то, что я позволяю себе чувствовать или признавать? Возможно, ты надеваешь на себя иго ожиданий, которое не может вынести.

Не путай отстраненность и замкнутость

Наш мир усложняет установление связей: непредсказуемые графики работы, цифровое выгорание и уменьшение общественных мест.

Если отсутствие друзей не твоя личная инициатива, спроси себя, какие системные факторы затрудняют установление связей. Проблема не всегда личная, а может зависеть от других вещей.

Подумай, что еще может побуждать к одиночеству

Может, накануне тебе пришлось оставить вредные дружеские отношения. Возможно, сейчас твой приоритет — карьера. Отсутствие друзей может быть не постоянным, а временно служить определенной цели.

Некоторые люди оставляют дружеские отношения, потому что они истощают или становятся скорее обузой, чем утешением. Возможно, отсутствие друзей — это необходимая пауза для роста и исцеления.

В противоположность одиноким людям выходят те, которые считаются друзьями всех подряд. Мы рассказывали о синдроме Уильямса и как он влияет на отношения.

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