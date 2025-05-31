Вы все — мои друзья! Что такое синдром Вильямса и как он влияет на жизнь человека

Знакомы несколько часов, а уже лучшие друзья? Звучит необычно, однако вспомни: вполне возможно, что в твоей жизни бывали такие знакомства, которые развивались слишком быстро. Всего за несколько часов человек мог предлагать совместные дружеские поездки, рассказывал тебе тайные подробности жизни и радостно разбрасывался “Ты мой (моя) друг (подруга)!”.

Обычно поведением такого человека руководит его опыт и желание завести новые знакомства. Однако иногда — о реальном редком генетическом заболевании, известном как синдром Вильямса.

Что это такое, каковы его симптомы и почему не стоит путать синдром с поведенческой особенностью людей, разобралось BBC. Мы рассказываем самое интересное.

Синдром Вильямса: что это такое

Синдром Вильямса является редким генетическим заболеванием, поражающим одного человека из семи с половиной тысяч. У таких людей есть врожденное желание заводить новые знакомства и обниматься, они очень любознательны и общительны.

Из-за этого они часто могут считать другом любого, с кем только что познакомились. Но из-за трудностей сохранения близких отношений такие люди склонны к ощущению одиночества.

Еще одна опасность — отсутствие осознания опасности из-за открытости к другим. Это делает человека уязвимым к злым намерениям других.

Если говорить языком науки: люди из СВ не могут провести границу между добрыми и злыми намерениями других, что несвойственно для эволюционирующего человеческого мозга. Этому есть генетическое объяснение.

Почему появляется синдром Вильямса

Известно, что человек имеет 46 хромосом, организованных в 23 пары. При развитии сперматозоидов или яйцеклеток происходит рекомбинация генетического материала, который обменивается между соответствующими парами хромосом.

При СВ этот процесс изменяется, так что человек теряет копию 25, 26 и 27 генов.

Каждый из этих генов отвечает за разную функцию. ELN кодирует белок эластин. При СВ эластин отсутствует, это негативно влияет на сердечно-сосудистую систему человека и провоцирует заболевание.

А вот ген BAZ1B отвечает за рост клеток “нервного гребня”. Эти стволовые клетки формируют основу костей и хрящей лица, что придает ему характерные черты при недостатке гена: маленький завернутый нос, широкий рот и маленький подбородок.

Ученые пока не пришли к принципиальному согласию по вопросу, как определить ген, влияющий на развитие СВ. Одна из теорий утверждает, что некоторые клетки образуются в надпочечниках. Именно они при высвобождении адреналина отвечают за реакцию “бей или беги”.

Их недостаток может влиять на уменьшение недоверия и страха к незнакомцам у людей с синдромом Вильямса.

Остальные ученые обратили внимание на ген GTF2I, который у многих животных отвечает именно за осторожность. Не имеющие его мушки чаще едят вместе, а мыши без такого гена не боятся других мышей.

Еще один пример — собаки. Они имеют свой вариант GTF2I, который может объяснить их общительность, в отличие от волков.

Также ученые предполагают, что типичные черты людей с синдромом Вильямса могут быть связаны с нарушением миелина, так называемой покрывающей нервы оболочки.

— Как и пластиковая изоляция на электрическом кабеле в вашем доме, миелин важен для правильной передачи электрических сигналов от одного нейрона к другому, — объясняет доцент Тель-Авивского университета в Израиле Боаз Барак.

Потеря миелина может провоцировать медленную работу нервных клеток.

Потеря гена GTF2I также провоцирует большее производство окситоцина. Поэтому человек с СВ может получать дозу дофамина только от того, что увидел чье-то лицо.

Родители хотят обезопасить своего ребенка от всех возможных опасностей. Но иногда ты можешь даже не задумываться, как маленький бытовой пустяк влияет на развитие младенца. Читай, что такое контейнерный синдром у ребенка и чем он опасен.

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