Автокрісло гальмує розвиток малечі? Що таке контейнерний синдром та як вберегти свою дитину

Немовлят завжди зручно посадити у візочок чи автокрісло, доки ти розбираєш покупки, готуєш вечерю чи просто намагаєшся перепочити. Здавалося б, що тут поганого?

Однак медики підтвердили, що сучасні дитячі пристрої можуть стати не лише помічниками батьків, а й серйозною перешкодою у розвитку малечі. Це явище вже отримало назву контейнерний синдром. Що це таке і як уникнути ризиків, читай просто зараз у нашому матеріалі.

Контейнерний синдром: особливості

За словами педіатрині Джоанни Бекінгем, контейнерний синдром — це не хвороба, а комплекс проблем розвитку, спричинених надмірним перебуванням у пристроях, які утримують малюка у фіксованому положенні. Йдеться про автокрісла, стільчики для годування, гойдалки.

Немовлята активно розвиваються, рухаючись, торкаючись предметів і досліджуючи світ. Саме тому, якщо дитина довго перебуває в положенні, яке обмежує її рух, можуть виникнути:

плагіоцефалія — пласка зона або асиметрія голови через постійний тиск на одне місце;

кривошия — напруженість м’язів шиї через одне положення;

затримка моторних навичок — малюк пізніше починає сидіти, повзати чи ходити;

проблеми з мовленням — виникають через слабкість м’язів шиї, які відповідають за розвиток мовних навичок.

Як уникнути небезпеки та не нашкодити малюку

Американська академія педіатрії зазначила, що зазвичай дитина проводить у контейнерах майже шість годин на день, що вважається надмірним. Ідеально обмежити цей час до необхідних поїздок плюс максимум одна година на день.

До того ж, варто дозволити малюку рухатися вільно. Замість автокрісла чи гойдалки поклади дитину в безпечне ліжечко. Також краще використовувати слінг або переноску. Вони забезпечують тісний контакт з батьками та не обмежують рухів.

А якщо дитина заснула у машині, одразу після приїзду поклади її на рівну поверхню в ліжечко, аби уникнути проблем із диханням. Також важливі й регулярні тренування на животику для фізичного розвитку та профілактики плагіоцефалії.

Що робити, якщо у дитини є ознаки синдрому

Якщо помітив (-ла) ознаки затримки розвитку чи асиметрію голови у дитини, одразу звернися до педіатра. Іноді потрібно пройти додаткові обстеження чи записатися на сеанс фізіотерапевта.

Важливо не панікувати, а вчасно помітити проблему та діяти.

Головне пам’ятати: використання пристроїв — це нормально, якщо ти робиш це свідомо і помірковано.

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