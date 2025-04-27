Батьківство

Автокрісло гальмує розвиток малечі? Що таке контейнерний синдром та як вберегти свою дитину

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 27 Квітня 2025, 17:00
контейнерний синдром
Фото Unsplash
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