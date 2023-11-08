В якому віці дитина починає говорити: перші звуки та слова

Коли в родині з’являється дитина, батьки починають вивчати багато нової інформації, зокрема про її розвиток.

Часто батьки цікавляться, коли діти починають говорити. Адже вони можуть проводити цілі дні, щоб навчити її якогось слова, а вона все мовчить. Інколи те, що дитина не починає говорити, лякає батьків.

Експерти розповіли для видання Parents, коли діти починають говорити.

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Коли дитина починає говорити

Експертка Шеррі Артеменко говорить, що словесні навички дитини прогресують поступово, а саме, коли її голосовий механізм починає дозрівати. Тобто, вже у два-три місяці дитина видає перші звуки, які ми називаємо аґуканням.

За словами фахівчині Діани Пол, дитина першими починає вимовляти голосні звуки, потім у її мовленні з’являються перші приголосні, як-от “п”, “б” та “м”. Ці приголосні виробляються простим складанням губ. Відтак, дитина може почати складати склади, а не окремі звуки.

Коли діти говорять перші слова

Експерти кажуть, що дитина починає використовувати губи і язик для формування звуків приблизно у 6-7 місяців або трішки пізніше. Тоді звуки стають більше схожими на мовлення.

Шеррі Артеменко пояснює, що до кінця першого року свого життя дитина може вимовляти короткі слова, імітуючи інтонацію та ритми дорослих. Це може бути “тато”, “мама”, “баба”, “дід”, “кіт” тощо.

Десь у півтора року дитина починає говорити по кілька слів та намагається складати їх у прості речення.

Але варто пам’ятати, що темп розвитку кожної дитини різний. Стадії розвитку у кожної дитини можуть зміщуватися на півроку. Якщо те, що твоя дитина довго не говорить, тебе хвилює, краще звернутися до відповідних спеціалістів та фахівців.

Інколи новонароджені починають гикати, це дуже турбує батьків, адже вони не знають, як це припинити. Раніше ми розповідали, що робити, коли виникає гикавка у новонароджених.

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