Батьківство

В якому віці дитина починає говорити: перші звуки та слова

Богдана Макалюк, журналістка сайту 08 Листопада 2023, 17:30
Коли діти починають говорити: перші звуки та слова
Фото: Pexels

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