В каком возрасте ребенок начинает говорить: первые звуки и слова

Когда в семье появляется ребенок, родители начинают изучать много новой информации, в частности, о его развитии.

Часто родители интересуются, когда дети начинают говорить. Ведь они могут проводить целые дни, чтобы научить ребенка какому-нибудь слову, а он все молчит. Иногда то, что ребенок не начинает говорить, пугает родителей.

Эксперты рассказали для издания Parents, когда дети начинают говорить.

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Когда ребенок начинает говорить

Эксперт Шерри Артеменко говорит, что словесные навыки ребенка прогрессируют постепенно, а именно, когда его голосовой механизм начинает созревать. То есть, уже в два-три месяца ребенок издает первые звуки, которые мы называем агуканием.

По словам специалиста Дианы Пол, ребенок первыми начинает произносить громкие звуки, затем в его речи появляются первые согласные, как “п”, “б” и “м”. Эти согласные производятся простым сложением губ. Следовательно, ребенок может начать складывать слоги, а не отдельные звуки.

Когда дети говорят первые слова

Эксперты говорят, что ребенок начинает использовать губы и язык для формирования звуков примерно в 6-7 месяцев или немного позже. Тогда звуки становятся более похожими на речь.

Шерри Артеменко объясняет, что до конца первого года своей жизни ребенок может произносить короткие слова, имитируя интонацию и ритмы взрослых. Это могут быть “папа”, “мама”, “баба”, “дед”, “кот” и т.д.

Где-то в полтора года ребенок начинает говорить несколько слов и пытается составлять их в простые предложения.

Но следует помнить, что темп развития каждого ребенка разный. Стадии развития у каждого ребенка могут смещаться на полгода. Если то, что твой ребенок долго не говорит, тебя волнует, лучше обратиться к специалистам.

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