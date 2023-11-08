Родительство

В каком возрасте ребенок начинает говорить: первые звуки и слова

Богдана Макалюк, журналист сайта 08 ноября 2023, 17:30
Коли діти починають говорити: перші звуки та слова
Фото: Pexels

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