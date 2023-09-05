Вместо “агу” звучит “гик”! Почему икает новорожденный малыш и что с этим делать

Рождение малыша — счастье и большая ответственность для родителей. Но даже мелочь может испугать маму и папу, которые ещё не до конца разбираются в нормах развития ребенка в первые дни его жизни.

Например, икота у новорожденного малыша очень частое явление, однако родителям нужно знать, когда такой симптом должен настораживать, а когда — нет.

Почему икает новорожденный ребенок и что с этим делать — рассказываем дальше.

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Почему новорожденный икает

Икота у младенцев является распространенным явлением. Она появляется из-за незрелости органов дыхания. Со временем появление икоты редеет, а её продолжительность сокращается.

Преимущественно икота не влияет на качество жизни ребенка и не вредит дыхательным путям. До одного года такое явление вполне нормально, поэтому волноваться в таком случае не нужно.

Икота у ребенка: когда стоит волноваться

Идти к врачу стоит уже тогда, когда икота длится долго, а ребенок плачет во время икоты. Такая икота называется патологической и появляется из-за больного горла, отита, гастрита, проблем с почками, диабета, проблемы в дыхательных путях и перикардита.

Также симптомами патологической икоты являются:

икота, продолжающаяся более 48 часов;

очень частая икота;

икота, которая сильно беспокоит ребенка;

икота, нарушающая сон;

икота, нарушающая кормление.

Если у твоего ребенка долго продолжается и не исчезает икота, следует срочно обращаться к педиатру и рассказать о начале икоты, сколько она продолжалась и с какой частотой.

Важно помнить, что, хотя и редко, икота может привести к нарушениям вентиляции легких у новорожденных, особенно недоношенных детей, которым нужна механическая помощь во время дыхания.

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