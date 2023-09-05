Родительство

Вместо “агу” звучит “гик”! Почему икает новорожденный малыш и что с этим делать

Виктория Мельник, редактор сайта 05 сентября 2023, 17:00
почему новорожденный икает
Фото: Pexels

Больше новостей
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн
СБУ
Продавали студенческие билеты и рассказывали о тайных тропах за границу: СБУ ликвидировала новые схемы уклонения от призыва
печуть руки від перцю що робити
Обычная, но порой опасная проблема: что делать, если пекут руки после острого перца
Операція штурму Азову — відео зайняття позицій ворога
Ситуация была критической, россияне преобладали. Как прошел штурм бригадой Азов позиций врага
Смотреть больше

Материалы по теме

печуть руки від перцю що робити
Обычная, но порой опасная проблема: что делать, если пекут руки после острого перца
Дієта при панкреатиті: меню харчування при захворюванні шлунка
Кушай вкусно даже с “проблемной” поджелудочной: что можно есть при панкреатите
Губи
Чтобы были нежными и не трескались! Эксперт объяснила, почему сохнут губы и что с этим делать
хвора дитина
Чтобы не заразить других: когда можно вести ребенка в сад после болезни

Видео
0:08:53
Операція штурму Азову — відео зайняття позицій ворога

Ситуация была критической, россияне преобладали. Как прошел штурм бригадой Азов позиций врага
0:06:40
Російські окупанти підпалюють мінні поля: ситуація на південному фронті
Роют подземные ходы и жгут минные поля. Чем занимаются российские оккупанты на южном направлении
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 5 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:28
Росіяни тестують на воїнах ЗСУ хімічну зброю — що про це відомо
Россияне испытывают неизвестное химическое оружие на наших военных. Через что проходят ВСУ в Донецкой области
0:04:01
Иринка Васильева
Купила шесть авто, тепловизоры и кучу принадлежностей для армии, а ей — всего восемь лет! История волонтерки из Ровно
0:02:49
Матвій Брус
Имеет хозяйство и большую мечту. Что о себе рассказал исполнитель легендарной песни о Пасхе
Андрій Безсмертний
Кто бежит от смерти, того она и догонит: защитник Украины с белорусским паспортом Андрей Бессмертный о войне
адаптація ветеранів
Forbes Ukraine отметил 25 лучших работодателей по адаптации ветеранов. В список вошла и Starlight Media
0:05:46
Квитки через верифікацію в Дії: як унеможливлять перекупство
Перекупщикам приготовиться. В УЗ намекнули на верификацию билетов через Дію
Карта бойових дій в Україні сьогодні 04.09.2023: онлайн
Карта боевых действий 4 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Больше видео
СБУ
Читать дальше
Продавали студенческие билеты и рассказывали о тайных тропах за границу: СБУ ликвидировала новые схемы уклонения от призыва
Пересилання копії студентського квитка до закладів у Дії: інструкція, як зробити
Читать дальше
Три способа и несколько секунд. Как отправить копию студенческого через Дія — инструкция

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь