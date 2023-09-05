Замість “агу” звучить “гик”! Чому гикає новонароджене маля та що з цим робити

Народження малюка — щастя і велика відповідальність для батьків. Та навіть дрібниця може налякати маму й тата, які ще не до кінця розуміються на нормах розвитку дитини у перші дні її життя.

Наприклад, гикавка у новонародженого маля дуже часте явище, однак батькам треба знати, коли такий симптом має насторожувати, а коли — ні.

Чому гикає новонароджена дитина і що з цим робити — розповідаємо далі.

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Чому новонароджений гикає

Гикавка з’являється у більшості ссавців, матері навіть під час вагітності можуть відчувати гикавку малят в утробі.

Гикавка у немовлят є поширеним явищем. Вона з’являється через незрілість органів дихання. З часом поява гикавки рідшає, а її тривалість скорочується.

Переважно гикавка не впливає на якість життя дитини та не шкодить дихальним шляхам. До одного року таке явище є цілком нормальним, тож хвилюватися в такому випадку не потрібно.

Гикавка в дитини: коли варто хвилюватися

Йти до лікаря варто вже тоді, коли гикавка триває довго, а дитина плаче під час гикання. Така гикавка називається патологічною і з’являється через хворе горло, отит, гастрит, проблеми з нирками, діабет, проблему в дихальних шляхах та перикардит.

Також симптомами патологічної гикавки є:

гикавка, що триває понад 48 годин;

дуже часта гикавка;

гикавка, яка сильно турбує дитину;

гикавка, що порушує сон;

гикавка, що порушує годування.

Якщо у твоєї дитини довго триває і не зникає гикавка, варто терміново звертатися до педіатра та розповісти про початок гикавки, скільки вона тривала та з якою частотою.

Важливо пам’ятати, що, хоча й рідко, гикавка може привести до ускладнень вентиляції легень у новонароджених, особливо у недоношених дітей, яким потрібна механічна допомога під час дихання.

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