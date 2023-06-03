Батьківство

Щоб не було перегріву! Як вдягати новонародженого влітку — поради педіатрині

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 03 Червня 2023, 12:00
як вдягати дітей вілтку
Фото: Pexels

Більше новин
Зеленський
“Скільки життів українців коштує одна фраза на саміті НАТО?”. Про контрнаступ та майбутнє країни — інтерв’ю Зеленського для WSJ
Як зберігати полуницю, щоб вона не псувалася якнайдовше
Не втратить смак, соки та зовнішній вигляд: як зберігати полуницю, щоб довго не псувалася
Параліч завдань
Життя поза галочками: що таке параліч завдань та як виконувати їх без страху
Як зрозуміти, що в кота зайва вага: якої ваги має бути кіт
Пухнастий чи товстий? Якою має бути здорова вага кота та як її вирахувати
Дивитись більше

Матеріали по темі

коли день захисту дітей
День захисту дітей: коли відзначають, історія та що відомо про права найменших
Чи можна годувати грудьми під час хвороби
Ризик зараження чи вироблення антитіл? Чи можна вигодовувати грудьми під час хвороби
Як підготувати дитину до табору
Підготуй морально. Перший відпочинок без батьків — про що варто поговорити з дитиною перед поїздкою у табір
Як перевести дитину в інший садок: покрокові дії
Ще те завданнячко для батьків: як перевести дитину в інший садочок

Відео
Карта бойових дій в Україні

Окупантам треба показати хоч якусь перемогу. Карта бойових дій в Україні 3 червня в режимі онлайн
0:04:00
Кременець
Ціна безвідповідальності: у Кременці на санній трасі 14-річну спортсменку розпорола гнила дошка
0:04:23
Ганна Пліхчинська
Шукає міни заради корови: історія сміливої 67-річної Ганни з Миколаївської області
0:03:46
Ти як
Мистецтво, що прогнозує майбутнє. У Києві пройшла виставка Ти як?
0:06:38
Авдіївка
Одна дитина досі залишається у місті! Чому окупанти йдуть у лобову на Авдіївському напрямку
0:04:46
Порушення мовного закону в Одесі: що виявила інспекція
Відмовляються обслуговувати українською! Активісти провели інспекцію закладів Одеси
0:02:58
Ситуація на Донеччині
Ворогу залишилось недовго: військові про ситуацію на Донеччині
0:03:55
компенсація
Тато загинув ще до її народження, тому дитина без права на виплати: все про тонкощі закону
0:05:03
Укриття у Києві
До контролю буде залучена громадськість! Як розв’язують проблему із зачиненими укриттями у Києві
0:03:38
Суддя Андрій Тандир збив нацгвардійця: деталі аварії та запобіжний захід
Збив на смерть того, хто захищав спокій киян: як триває слідство справи судді Андрія Тандира
Більше відео
Параліч завдань
Читати далі
Життя поза галочками: що таке параліч завдань та як виконувати їх без страху

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь