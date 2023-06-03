Щоб не було перегріву! Як вдягати новонародженого влітку — поради педіатрині

Що дорослим, що новонародженим важливий комфортний одяг в літню пору року. Вибір жаркого вбрання у спеку спричинить лише дискомфорт та рясне потовиділення у дорослих, а у малюків може виникнути пітниця.

Лікарка-педіатриня Аліна Волківська розповіла, як вдягати дитину в літню пору року, щоб не було теплової висипки, та як боротися з пітницею у новонароджених.

Теплова висипка: коли виникає і що робити

Пітниця має вигляд крихітних папул червоного, білого або прозорого забарвлення, які можуть виникати в шкірних складках на шиї, пахвах або в ділянці підгузка. Також можуть з’являтися на грудях і на спині.

Висипка виникає через незрілість потових залоз. Таке відбувається, коли дитина одягнена занадто тепло, в тісний одяг. Серед інших ймовірних причин — інтенсивні фізичні вправи або сильна пітливість.

Та попри неприємний вигляд, пітниця — часте явище влітку, яке може тривати від декількох днів до тижнів.

Спеціального лікування пітниця не потребує. Та якщо у дитини з’явилися теплові висипки — це сигнал, що її надто тепло вдягають.

Щоб покращити стан шкіри педіатриня рекомендує батькам не боятися:

Купання в прохолодній воді або прохолодні обтирання.

Охолодження приміщення за допомогою вентилятора або кондиціонера.

Контролю стану шкіри, щоб вона не була сухою. Особливо, якщо є схильність до атопії.

Натомість присипки, жирні мазі, олійки, крем, лосьйони, гелі для душу використовувати не слід. Адже вони можуть погіршувати висип, подразнювати шкіру та підвищувати рівень задухи.

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Як одягати дитину в літню спеку

Значно простіше запобігти пітниці, ніж прибирати неприємні висипи. Та для цього треба відійти від стереотипів, що малюка треба тепло вдягати навіть влітку. Надто тепле вбрання навпаки підвищує ризик зловити застуду.

Отож, лікарка радить:

Максимальне перебування малюка без одягу.

Якщо і вдягати дитину, то в мінімальну кількість одягу вільного крою з бавовни або мусліну.

Не вдягати синтетичний одяг.

Більшість часу бути без підгузка або часто його змінювати.

Обирати вечірній або ранковий час для прогулянок на свіжому повітрі, коли температура буде оптимальною.

Не боятися перебувати в прохолодному місці, де є циркуляція прохолодного повітря: кондиціонер, вентилятор, затінок. Це ніяк не нашкодить малюку.

Також важливо не накривати дитячі візочки, автокрісла накидками та пеленами. Це збільшує ризик перегрівання дитини та теплового удару.

Щодо шапок та шкарпеток, у які так люблять одягати малюків, висловився лікар Комаровський.

Він стверджує, що шапки потрібні малюкові лише для захисту від прямого сонячного проміння. А шкарпетки чи взуття тоді, коли малюк ходить вулицею. Тому новонародженим, яких не збираються діставати з візочка, ці елементи одягу ні до чого.

А щоб дитина точно комфортно почувалася, до прогулянки й можливих погодних викликів слід гарно підготуватися. Читай, які речі взяти з собою на прогулянку з немовлям.

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