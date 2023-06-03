Щоб не було перегріву! Як вдягати новонародженого влітку — поради педіатрині

Що дорослим, що новонародженим важливий комфортний одяг в літню пору року. Вибір жаркого вбрання у спеку спричинить лише дискомфорт та рясне потовиділення у дорослих, а у малюків може виникнути пітниця.
Лікарка-педіатриня Аліна Волківська розповіла, як вдягати дитину в літню пору року, щоб не було теплової висипки, та як боротися з пітницею у новонароджених.
Пітниця має вигляд крихітних папул червоного, білого або прозорого забарвлення, які можуть виникати в шкірних складках на шиї, пахвах або в ділянці підгузка. Також можуть з’являтися на грудях і на спині.
Висипка виникає через незрілість потових залоз. Таке відбувається, коли дитина одягнена занадто тепло, в тісний одяг. Серед інших ймовірних причин — інтенсивні фізичні вправи або сильна пітливість.
Та попри неприємний вигляд, пітниця — часте явище влітку, яке може тривати від декількох днів до тижнів.
Спеціального лікування пітниця не потребує. Та якщо у дитини з’явилися теплові висипки — це сигнал, що її надто тепло вдягають.
Спеціального лікування пітниця не потребує. Та якщо у дитини з’явилися теплові висипки — це сигнал, що її надто тепло вдягають.
Щоб покращити стан шкіри педіатриня рекомендує батькам не боятися:
Натомість присипки, жирні мазі, олійки, крем, лосьйони, гелі для душу використовувати не слід. Адже вони можуть погіршувати висип, подразнювати шкіру та підвищувати рівень задухи.
Значно простіше запобігти пітниці, ніж прибирати неприємні висипи. Та для цього треба відійти від стереотипів, що малюка треба тепло вдягати навіть влітку. Надто тепле вбрання навпаки підвищує ризик зловити застуду.
Отож, лікарка радить:
Також важливо не накривати дитячі візочки, автокрісла накидками та пеленами. Це збільшує ризик перегрівання дитини та теплового удару.
Щодо шапок та шкарпеток, у які так люблять одягати малюків, висловився лікар Комаровський.
Він стверджує, що шапки потрібні малюкові лише для захисту від прямого сонячного проміння. А шкарпетки чи взуття тоді, коли малюк ходить вулицею. Тому новонародженим, яких не збираються діставати з візочка, ці елементи одягу ні до чого.
А щоб дитина точно комфортно почувалася, до прогулянки й можливих погодних викликів слід гарно підготуватися. Читай, які речі взяти з собою на прогулянку з немовлям.
Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.