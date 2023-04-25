Які речі взяти з собою на прогулянку з немовлям

Новонароджений малюк вимагає до себе особливої, трепетної уваги та ретельної підготовки до прогулянки. Новим батькам насамперед потрібен зручний дитячий візочок з можливістю трансформації основного модуля або наявністю додаткових блоків для різних вікових категорій.

Простора люлька з високим капюшоном забезпечить вільний потік свіжого повітря. Надійні ремені безпеки у прогулянковому блоці захистять активного малюка від випадіння. Батькам різного зросту підійде ручка, що регулюється по висоті.

Однак правильно підібрана модель дитячого візка — це далеко не все, що потрібно для комфортної прогулянки. З собою необхідно брати додаткові речі, що відповідають віку дитини, погодним умовам та сезону.

Список необхідних предметів для літніх променадів

У жарку пору року з малюком рекомендується виходити на вулицю вранці або вже ввечері, коли температура повітря дозволить легко дихати, а сонячні промені не обпалять ніжну шкіру.

При цьому в батьківську сумку слід покласти:

пляшечку з водою (компотом, чаєм, якщо ці напої вже можна пити дитині);

вологі та сухі серветки;

присипку, захисний дитячий крем;

запасні підгузки;

пару чистих пелюшок;

дитячу суміш у термосі;

запасний комплект боді або іншого легкого одягу.

У дитячому візку в нижньому кошику мають бути:

москітна сітка для захисту малюка від комах; дощовик; килимок для посиденьок на зеленій галявині.

Використовувати москітну сітку потрібно за потребою. Якщо під час прогулянки небагато комах, не варто перекривати вільний доступ повітря до малюка.

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Список необхідних речей для зимових гулянь

Легкий снігопад та невеликі заморозки — не привід закриватися у будинку та не виходити на вулицю. Малюкові такі прогулянки навіть корисні, якщо за вікном немає хуртовини та сильних морозів.

За правильно зібраної батьківської сумки така вилазка сподобається і дитині, і батькам. Отже, список речей, які важливо не забути:

тепле покривало для малюка;

муфта на ручку для мами чи тата;

тепле питво та суміш (обов’язково в термосі, тому що на холодному повітрі вони миттю охолонуть, а то й замерзнуть).

Прогулянки з маленькою дитиною взимку не надто тривалі. Для дитини важливо подихати свіжим повітрям. А ось переохолодження краще уникати.

Важливий момент — правильно одягнути дитину (легкий натільний комплект, флісовий або вовняний костюм, шкарпетки, теплий верхній комбінезон, шапочка, рукавиці), щоб їй було комфортно і нічого не тиснуло.

Також потрібно залишати обличчя відкритим — повністю вкривати голову хусткою або шарфом небезпечно і шкідливо.

Новонародженому прогулянки на свіжому повітрі вкрай необхідні незалежно від пори року. Комплект додаткових речей забезпечить комфортне гуляння.

Якщо все, що потрібно немовляті та батькам, буде під рукою, то не знадобиться незабаром повертатися додому, щоб переодягнути чи погодувати малюка.

Однак якщо йдеться про “ранніх пташок”, то для них потрібно подбати про особливу турботу. Читай, як доглядати за передчасно народженими дітьми.

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