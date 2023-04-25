Какие вещи взять с собой на прогулку с младенцем

Новорожденный малыш требует к себе особого, трепетного внимания и тщательной подготовки к прогулке. Новоиспеченным родителям в первую очередь нужна удобная детская коляска с возможностью трансформации основного модуля или наличием дополнительных блоков для разных возрастных категорий.

Просторная люлька с высоким капюшоном обеспечит свободный поток свежего воздуха. Надежные ремни безопасности в прогулочном блоке защитят активного малыша от выпадений. Родителям разного роста подойдет регулируемая по высоте ручка.

Однако правильно подобранная модель детской коляски — это далеко не все, что нужно для комфортной прогулки. С собой необходимо брать дополнительные вещи, соответствующие возрасту ребенка, погодным условиям и сезону.

Список необходимых предметов для летних променадов

В жаркое время года с малышом рекомендуется выходить на улицу утром или уже вечером, когда температура воздуха позволит легко дышать, а солнечные лучи не обожгут нежную кожу.

При этом в родительскую сумку нужно положить:

бутылочку с водой (компотом, чаем, если эти напитки уже можно пить ребенку);

влажные и сухие салфетки;

присыпку, защитный детский крем;

запасные подгузники;

пару чистых пеленок;

детскую смесь в термосе;

запасной комплект боди или другой легкой одежды.

В детской коляске в нижней корзине должны быть:

москитная сетка для защиты карапуза от насекомых; дождевик; коврик для посиделок на зеленой лужайке.

Использовать москитную сетку нужно по необходимости. Если во время прогулки наблюдается мало насекомых, то не стоит перекрывать свободный доступ воздуха к малышу.

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Список необходимых вещей для зимних гуляний

Легкий снегопад и небольшие заморозки — не повод закрываться в доме и не выходить на улицу. Малышу такие прогулки даже полезны, если за окном нет метели и сильных морозов.

При правильно собранной родительской сумке такая вылазка понравится и ребенку, и родителям. Итак, список вещей, которые важно не забыть:

теплое покрывало карапузу;

муфта на ручку для мамы или папы;

теплое питье и смесь (обязательно в термосе, так как на холодном воздухе они моментально остынут, а то и замерзнут).

Прогулки с маленьким ребенком в зимнюю пору года не слишком продолжительные. Для младенца важно подышать свежим воздухом. А вот переохлаждения лучше избегать.

Важный момент — правильно одеть ребенка (легкий нательный комплект, флисовый или шерстяной костюм, носочки, теплый верхний комбинезон, шапочка, варежки), чтобы ему было комфортно и ничего не давило.

Также нужно оставлять лицо открытым — укрывать полностью голову платком или шарфом небезопасно и вредно.

Маленькому карапузу прогулки по свежему воздуху крайне необходимы независимо от времени года. Комплект дополнительных вещей обеспечит комфортное гуляние.

Если все, что нужно младенцу и родителям, будет под рукой, то не понадобится в скором времени возвращаться домой, чтобы переодеть или покормить малыша.

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