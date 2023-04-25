Какие вещи взять с собой на прогулку с младенцем

Новорожденный малыш требует к себе особого, трепетного внимания и тщательной подготовки к прогулке. Новоиспеченным родителям в первую очередь нужна удобная детская коляска с возможностью трансформации основного модуля или наличием дополнительных блоков для разных возрастных категорий.
Просторная люлька с высоким капюшоном обеспечит свободный поток свежего воздуха. Надежные ремни безопасности в прогулочном блоке защитят активного малыша от выпадений. Родителям разного роста подойдет регулируемая по высоте ручка.
Однако правильно подобранная модель детской коляски — это далеко не все, что нужно для комфортной прогулки. С собой необходимо брать дополнительные вещи, соответствующие возрасту ребенка, погодным условиям и сезону.
В жаркое время года с малышом рекомендуется выходить на улицу утром или уже вечером, когда температура воздуха позволит легко дышать, а солнечные лучи не обожгут нежную кожу.
При этом в родительскую сумку нужно положить:
В детской коляске в нижней корзине должны быть:
Использовать москитную сетку нужно по необходимости. Если во время прогулки наблюдается мало насекомых, то не стоит перекрывать свободный доступ воздуха к малышу.
Легкий снегопад и небольшие заморозки — не повод закрываться в доме и не выходить на улицу. Малышу такие прогулки даже полезны, если за окном нет метели и сильных морозов.
При правильно собранной родительской сумке такая вылазка понравится и ребенку, и родителям. Итак, список вещей, которые важно не забыть:
Прогулки с маленьким ребенком в зимнюю пору года не слишком продолжительные. Для младенца важно подышать свежим воздухом. А вот переохлаждения лучше избегать.
Важный момент — правильно одеть ребенка (легкий нательный комплект, флисовый или шерстяной костюм, носочки, теплый верхний комбинезон, шапочка, варежки), чтобы ему было комфортно и ничего не давило.
Также нужно оставлять лицо открытым — укрывать полностью голову платком или шарфом небезопасно и вредно.
Также нужно оставлять лицо открытым — укрывать полностью голову платком или шарфом небезопасно и вредно.
Маленькому карапузу прогулки по свежему воздуху крайне необходимы независимо от времени года. Комплект дополнительных вещей обеспечит комфортное гуляние.
Если все, что нужно младенцу и родителям, будет под рукой, то не понадобится в скором времени возвращаться домой, чтобы переодеть или покормить малыша.
Однако если речь идет о “ранних птичках”, то для них нужно позаботиться об особой заботе. Читай, как ухаживать за преждевременно родившимися детьми.
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