Чтобы не было перегрева! Как одевать новорожденного летом — советы педиатра

Что взрослым, что новорожденным важна комфортная одежда в летнее время года. Выбор жаркого наряда в летнюю жару приведет к дискомфорту и обильному потоотделению у взрослых, а у малышей может возникнуть потница.

Врач педиатр Алина Волковская рассказала, как одевать ребенка в летнее время года, чтобы не было тепловой сыпи, и как бороться с потницей у новорожденных.

Тепловая сыпь: когда возникает и что делать

Потница имеет вид крошечных папул красной, белой или прозрачной окраски, которые могут возникать в кожных складках на шее, подмышках или в участке подгузника. Также они могут появляться на груди и спине.

Сыпь возникает из-за незрелости потовых желез. Такое происходит, когда ребенок одет слишком тепло, в тесную одежду. Среди других возможных причин — интенсивные физические упражнения или сильная потливость.

Но, несмотря на неприятный вид, потница — частое явление летом, которое может длиться от нескольких дней до недель.

В специальном лечении потница не нуждается. Но если у ребенка появились тепловые сыпи — это сигнал, что его одевают слишком тепло.

Чтобы улучшить состояние кожи, педиатр рекомендует родителям не бояться:

Купания в прохладной воде или прохладное обтирание.

Охлаждения помещения с помощью вентилятора или кондиционера.

Контроля состояния кожи, чтобы она не была сухой. Особенно если есть склонность к атопии.

Присыпки, жирные мази, масла, крем, лосьоны, гели для душа использовать не следует. Они ведь могут ухудшать сыпь, раздражать кожу и повышать уровень удушья.

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Профилактика сыпи: как одевать ребенка в летнюю жару

Значительно проще предотвратить потницу, чем убирать неприятные сыпи. Но для этого нужно отойти от стереотипов, что малыша нужно тепло одевать даже летом. Слишком теплая одежда наоборот повышает риск поймать простуду.

Итак, врач советует:

Максимальное пребывание малыша без одежды.

Если и одевать ребенка, то в минимальное количество одежды свободного кроя из хлопка или муслина.

Не одевать синтетическую одежду.

Большую часть времени быть без подгузника или часто его менять.

Выбирай вечернее или утреннее время для прогулок на свежем воздухе, когда температура будет оптимальной.

Не бояться находиться в прохладном месте, где циркуляция прохладного воздуха: кондиционер, вентилятор, тень. Это никак не навредит малышу.

Также важно не накрывать детские коляски, автокресла накидками и пеленками. Это увеличивает риск перегрева ребенка и теплового удара.

Относительно шапок и носков, в которые так любят одевать малышей, высказался врач Комаровский.

Он утверждает, что шапки нужны малышу только для защиты от прямых солнечных лучей. А носки или обувь нужны тогда, когда малыш будет ходить по улице. Поэтому новорожденным, которых не собираются доставать из коляски, эти элементы одежды ни к чему.

А чтобы ребенок точно комфортно чувствовал себя, к прогулке и возможным погодным вызовам следует хорошо подготовиться. Читай, какие вещи взять с собой на прогулку с младенцем.

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