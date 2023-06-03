Чтобы не было перегрева! Как одевать новорожденного летом — советы педиатра

Что взрослым, что новорожденным важна комфортная одежда в летнее время года. Выбор жаркого наряда в летнюю жару приведет к дискомфорту и обильному потоотделению у взрослых, а у малышей может возникнуть потница.
Врач педиатр Алина Волковская рассказала, как одевать ребенка в летнее время года, чтобы не было тепловой сыпи, и как бороться с потницей у новорожденных.
Потница имеет вид крошечных папул красной, белой или прозрачной окраски, которые могут возникать в кожных складках на шее, подмышках или в участке подгузника. Также они могут появляться на груди и спине.
Сыпь возникает из-за незрелости потовых желез. Такое происходит, когда ребенок одет слишком тепло, в тесную одежду. Среди других возможных причин — интенсивные физические упражнения или сильная потливость.
Но, несмотря на неприятный вид, потница — частое явление летом, которое может длиться от нескольких дней до недель.
В специальном лечении потница не нуждается. Но если у ребенка появились тепловые сыпи — это сигнал, что его одевают слишком тепло.
В специальном лечении потница не нуждается. Но если у ребенка появились тепловые сыпи — это сигнал, что его одевают слишком тепло.
Чтобы улучшить состояние кожи, педиатр рекомендует родителям не бояться:
Присыпки, жирные мази, масла, крем, лосьоны, гели для душа использовать не следует. Они ведь могут ухудшать сыпь, раздражать кожу и повышать уровень удушья.
Значительно проще предотвратить потницу, чем убирать неприятные сыпи. Но для этого нужно отойти от стереотипов, что малыша нужно тепло одевать даже летом. Слишком теплая одежда наоборот повышает риск поймать простуду.
Итак, врач советует:
Также важно не накрывать детские коляски, автокресла накидками и пеленками. Это увеличивает риск перегрева ребенка и теплового удара.
Относительно шапок и носков, в которые так любят одевать малышей, высказался врач Комаровский.
Он утверждает, что шапки нужны малышу только для защиты от прямых солнечных лучей. А носки или обувь нужны тогда, когда малыш будет ходить по улице. Поэтому новорожденным, которых не собираются доставать из коляски, эти элементы одежды ни к чему.
А чтобы ребенок точно комфортно чувствовал себя, к прогулке и возможным погодным вызовам следует хорошо подготовиться. Читай, какие вещи взять с собой на прогулку с младенцем.
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