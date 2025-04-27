Родительство

Автокресло тормозит развитие малышей? Что такое контейнерный синдром и как уберечь своего ребенка

Анастасия Жиденко, редактор сайта 27 апреля 2025, 17:00
контейнерний синдром
Фото Unsplash
бакалавр какое это образование
Читать дальше
Ступени образования в Украине 2025: рассказываем какие бывают их уровни и различия между ними
Автокресло тормозит развитие малышей? Что такое контейнерный синдром и как уберечь своего ребенка
Читать дальше
Сколько лет действительны результаты НМТ и можно ли в последующие годы по ним поступать

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь