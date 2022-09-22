Выбираем обручальные кольца: тренды, приметы, советы по выбору

Счастливая семья начинается с долгожданного предложения влюбленного своей любимой. По традиции, вручается помолвочное кольцо. А вот дальше возникает непростой вопрос с выбором обручальных колец, которые нужно будет носить всю супружескую жизнь.

Существуют разные видения, каким должно быть обручальное кольцо мужское, а какое лучше обручальное кольцо женское. Также следует учитывать правила подбора металла, пробы, размера украшения.

Самые простые = самые удобные

Именно такого девиза придерживается большинство будущих семейных пар. И в этом есть смысл, ведь обычно кольцо — это украшение на каждый день. Даже те, кто не использует другие ювелирные аксессуары, чаще всего не снимают обручальные кольца. Следовательно, и мужское, и женское кольца должны быть максимально удобными, без острых или угловатых краев.

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Дизайнерские обручальные кольца

Обычно такие изделия являются на порядок более дорогими, но и выглядят более креативно. С помощью разнообразных вставок ювелирные дизайнеры создают невероятные шедевры, и свадебную драгоценность это не обошло стороной.

По желанию некоторые пары заказывают украшения с разными надписями и символикой, которые могут прекрасно сочетаться с декоративными элементами. Единственный нюанс — более массивное по размерам кольцо мужское может включать больше деталей, тогда как кольцо женское чаще всего лучше украшено.

Самые распространенные дизайны свадебных колец

С камнями , которые могут иметь разный размер и использоваться единично или в виде ободка.

, которые могут иметь разный размер и использоваться единично или в виде ободка. С плетеной вставкой , выполненной из одного металла или комбинации нескольких разных.

, выполненной из одного металла или комбинации нескольких разных. С эмалью, чернением или гравировкой.

Некоторые модели являются комбинированными вариантами по материалу или текстуре. Их изготовление существенно усложняется, но оригинальность и неповторимость изделия обеспечена.

Приметы и советы по выбору кольца

Ранее считалось, что именно жених должен думать о выборе и приобретении свадебных украшений, в то время как невеста видела результат выбора любимого непосредственно на церемонии бракосочетания. Сегодня многие пары подобное действо выполняют вместе.

Есть ли предрассудки и приметы относительно свадебных колец? Конечно же, есть:

Кольца берегут до выдающегося события и ни в коем случае не позволяют мерить кому-то другому, потому что это считается плохой приметой. Если кольцо случайно упало во время церемонии бракосочетания, это нехорошая примета, но в такой ситуации могут помочь свидетели, которые через обручальное кольцо протягивают нить и после ее сжигают. Обручальные кольца от родителей следует принимать только в случае их счастливой и долгой супружеской жизни.

Главный совет напоследок — не стоит откладывать приобретение кольца на последний момент и останавливать свой выбор на первом попавшемся варианте. Лучше уделить этому вопросу больше своего времени, чтобы потом каждый день радоваться своему выбору.

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