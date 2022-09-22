Путешествия и вдохновение
Партнерский материал

Выбираем обручальные кольца: тренды, приметы, советы по выбору

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 22 сентября 2022, 18:45
Обручка
Фото: Pexels

Больше новостей
Олег Скрипка
Когда нужно было помогать ВСУ, то артистов в Киеве не было: Олег Скрипка о реалиях шоу-биза и “терробороне Барселоны”
Ситуация в Днепре
Днепр встал на военные рельсы! Как горожане держат ближний тыл на своих плечах
Мавпяча віспа - що це таке, причини, лікування, профілактика
Обезьянья оспа уже в Украине: что это и стоит ли тебе переживать по этому поводу? Объясняет инфекционист
як Україна виграє економічну війну
Страхование иностранных инвестиций и сокращение налогов: как Украина выиграет экономическую войну
Смотреть больше

Видео
0:04:16
Ситуация в Днепре

Днепр встал на военные рельсы! Как горожане держат ближний тыл на своих плечах
0:05:15
як Україна виграє економічну війну
Страхование иностранных инвестиций и сокращение налогов: как Украина выиграет экономическую войну
0:04:34
Сергей Сова
Символ украинского сопротивления: кем был погибший военнослужащий с сине-желтым браслетом на руке
0:03:56
Історія 92-річного переселенця з Лисичанська Віктора Лопати
Видел три войны, но такой жестокости не встречал — 92-летний переселенец рассказал об эвакуации из Лисичанска
0:03:21
Родини азовців
Бороться дальше за тех, кто остался! Как отреагировали матери и жены на освобождение родных азовцев
0:03:02
Наслідки обстрілів Запорізької та Південноукраїнської АЕС 22.09.2022
У ядерного терроризма РФ нет предела — последствия обстрелов Запорожской и Южноукраинской АЭС россиянами
0:12:06
Как избежать участия в референдумах
Как избежать участия в “референдуме” на временно оккупированных территориях: Верещук объяснила, как действовать
Обстріл Запоріжжя 22.09.2022 - ракетний удар по Запорізькій області
Ракетные удары по Запорожью — под завалами гостиницы ищут людей, есть погибший и раненые
Карта бойових дій в Україні 22.09.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 22 сентября: опасные направления в режиме онлайн
0:05:11
Звільнили з полону азовців
Волына, Пташка, Редис и многие другие. Из плена освободили 215 наших героев!
Больше видео
Олег Скрипка
Читать дальше
Когда нужно было помогать ВСУ, то артистов в Киеве не было: Олег Скрипка о реалиях шоу-биза и “терробороне Барселоны”

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь