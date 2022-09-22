Выбираем обручальные кольца: тренды, приметы, советы по выбору

Счастливая семья начинается с долгожданного предложения влюбленного своей любимой. По традиции, вручается помолвочное кольцо. А вот дальше возникает непростой вопрос с выбором обручальных колец, которые нужно будет носить всю супружескую жизнь.
Существуют разные видения, каким должно быть обручальное кольцо мужское, а какое лучше обручальное кольцо женское. Также следует учитывать правила подбора металла, пробы, размера украшения.
Именно такого девиза придерживается большинство будущих семейных пар. И в этом есть смысл, ведь обычно кольцо — это украшение на каждый день. Даже те, кто не использует другие ювелирные аксессуары, чаще всего не снимают обручальные кольца. Следовательно, и мужское, и женское кольца должны быть максимально удобными, без острых или угловатых краев.
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Обычно такие изделия являются на порядок более дорогими, но и выглядят более креативно. С помощью разнообразных вставок ювелирные дизайнеры создают невероятные шедевры, и свадебную драгоценность это не обошло стороной.
По желанию некоторые пары заказывают украшения с разными надписями и символикой, которые могут прекрасно сочетаться с декоративными элементами. Единственный нюанс — более массивное по размерам кольцо мужское может включать больше деталей, тогда как кольцо женское чаще всего лучше украшено.
Некоторые модели являются комбинированными вариантами по материалу или текстуре. Их изготовление существенно усложняется, но оригинальность и неповторимость изделия обеспечена.
Ранее считалось, что именно жених должен думать о выборе и приобретении свадебных украшений, в то время как невеста видела результат выбора любимого непосредственно на церемонии бракосочетания. Сегодня многие пары подобное действо выполняют вместе.
Есть ли предрассудки и приметы относительно свадебных колец? Конечно же, есть:
Главный совет напоследок — не стоит откладывать приобретение кольца на последний момент и останавливать свой выбор на первом попавшемся варианте. Лучше уделить этому вопросу больше своего времени, чтобы потом каждый день радоваться своему выбору.
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