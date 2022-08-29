Самое большое сокровище в этом мире: возможна ли любовь во время войны и как ее сохранить – объясняет психолог

Когда после одной встречи все жизненные события становятся будто бы на свои места. Когда на душе становится так тепло и спокойно, что это чувство хочется спрятать от всего мира! Кажется, примерно так выглядит любовь.

Но откуда ей взяться, если все известные тебе аксиомы оказываются нежизнеспособными и разрушаются вместе со стенами твоей гостиной?

Во времена, когда враг ждет, что украинцы будут чувствовать только страх и ненависть, во многих сердцах зародились смелость и любовь.

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И если уберечь что-то обыденное, как-то дома, имущество или даже собственную жизнь не так уж просто, то пронести любовь сквозь десятилетия, несмотря на разрушения и смерти – всегда возможно.

Вікна пообщались с психологом и психотерапевтом Еленой Архиповой о любви во время войны; о том, насколько реально найти того самого человека в военное время и пронести тепло сквозь года и испытания.

Возможно ли найти любовь во время войны

Психолог уверена, что не зависимо от возраста человека, времени, места и обстоятельств, можно найти свою настоящую любовь. Это чувство может ждать тебя где угодно в любое время.

Любовь может расти, расцветать и делать жизни людей яркими и насыщенными даже в самые тяжелые времена.

Важно лишь понимать, что война не способна разрушить любовь, являющуюся основой жизни человека. Несмотря на все теории и утверждения, именно на этом чувстве мы стараемся строить свое будущее.

Любовь – как семена, посаженные у дороги, – могут прорасти даже в неблагоприятной для этого среде.

Чем отличаются отношения в мирное время и во время войны

Мне и самой какое-то время казалось, что военное время как-то меняет людей, но оказалось, что такое мнение ошибочно. На самом деле война лишь проявляет определенные качества человека и делает некоторые из них более яркими. Также это работает и в отношениях.

Любовь созревает одинаково и в мирное, и в военное время.

Елена Архипова утверждает, что особенность отношений в военное время состоит только в том, что люди начинают как никогда чувствовать и осознавать быстротечность жизни.

Многие понимают, что времени очень мало, жизнь нужно ценить, и задумываются над тем, как сейчас важно сказать любимому человеку доброе слово, обнять его, приласкать, признаться в любви.

Но не все так лучезарно. Заметил(-а), как часто появляются новости о звездных разводах? Психолог объясняет, что пары, которые до начала полномасштабной войны жили в конфликтах или воспринимали отношения больше как привычку, в военное время понимают, что им больше не по пути.

Их внутренние проблемы становятся настолько очевидными, что оба в паре начинают понимать, что так жить дальше невозможно.

Как боль утраты или горевание влияют на отношения в паре

Также не стоит надеяться, что отрицательный опыт (война или потеря близких) кого-то сблизит. Например, если у одного человека погиб близкий родственник, а у другого — нет.

Скорее всего, один из пары начнет успокаивать другого; возможно, будет говорить, что все пройдет и стоит возвращаться в привычное эмоциональное состояние. Однако человек, потерявший кого-то близкого, при таких обстоятельствах будет думать, что его чувства просто не понимают.

При таком сценарии событий конфликт практически неизбежен, но его можно и не повторять, заменив другим. Так, в случае, если один человек даст другому время на то, чтобы горевать и проговорить свою боль, у пары есть шанс пройти это испытание судьбы вместе и сохранить свои чувства.

В это время важно просто быть рядом с человеком. Любить его, а не успокаивать банальными фразами.

Может ли человек, находясь в стрессе, построить здоровые отношения

Все зависит не от стресса, а от личностных качеств самого человека.

Елена Архипова уверена, что поверхностный человек всегда будет строить такие же отношения, не имеющие прочного фундамента. А вот у более глубоких и искренних лиц есть больше шансов даже в стрессовой ситуации обрести свою настоящую любовь.

Страстные чувства могут возникнуть между людьми, которые в мирное время даже не посмотрели бы друг на друга. Так происходит, потому что тяжелый период в жизни страны сближает людей и заставляет их изменить свои взгляды на жизнь.

Иногда может произойти так, что человек влюбится, поскольку он увидит спасение в этом чувстве.

Во время войны некоторые люди могут выбрать состояние влюбленности в качестве бегства от ужаса, который происходит вокруг.

Такой механизм может стать неплохим решением проблемы стресса, но существует риск перепутать влюбленность с любовью. Тогда обнаружить, какие чувства были подлинными, поможет только мирное время, которое покажет всех нас в более привычном свете.

Как можно хорошо узнать человека в военное время

Психолог уверяет – вопрос познания друг друга заключается не в обстоятельствах, а в количестве и качестве времени, которое пара проводит вместе. В любом случае важно смотреть в глубинную сущность человека, а не то, что лежит на поверхности.

Например, сейчас многие молодые девушки мечтают познакомиться с военными или врачами. В таком случае важно не придумывать или приписывать желаемые черты человеку, которого совсем не знаешь.

Перед твоими глазами будет картинка, на которой самые благородные черты ты будеш приписывать этому человеку просто потому, что он в форме.

Елена Архипова уверяет, что форма ничего не расскажет о личности, характере и предпочтениях человека. Одинаковая одежда не отменяет того факта, что каждый украинский военный является индивидуальностью.

Каждый из военнослужащих может иметь свои особенности, которые возможно раскрыть только после более глубокого общения, а не поверхностного сканирования.

Насколько жизнеспособны отношения, которые начались во время войны, в мирное время

Мирное время не решит всех проблем, которые нам принесла война. В послевоенное время появятся проблемы, к которым нужно быть готовыми и не создавать в своем воображении призрачных надежд.

Елена Архипова предупреждает, что в отношениях, зародившихся во время войны, придется вырабатывать новые способы взаимодействия в новой реальности.

Любовь в мирное время придется оберегать даже с удвоенной силой, потому что многие вещи могут вызвать недоразумения и ссоры.

Например, любимый человек не сможет найти работу, его дом будет разрушен, или у него будет ранение, что может осложнить совместную жизнь.

Все эти ситуации могут как привести к раздражению, агрессии и ссорам, так и объединить влюбленных еще больше, если им удастся найти общий язык.

И все же над отношениями нужно работать всегда, даже после войны. Чувствам следует уделить гораздо больше внимания, чтобы мелкие бытовые вопросы их не разрушили.

Тогда чувство, вспыхнувшее во время войны, будет становиться еще сильнее даже после ее окончания.

Основные риски для развития отношений во время войны

Существуют три основных риска для отношений во время войны. Во-первых, всегда может быть опасность выбрать не того самого человека, а того, кто просто был рядом в самые трудные моменты жизни.

Во-вторых, как бы страшно это ни звучало, но любимый человек может погибнуть в любую минуту.

В-третьих, уровень агрессивности людей может быть повышен. Если так случается у обоих в паре, то чувство гнева на врага может превратиться во внутреннее состояние несправедливости и вылиться в постоянные конфликты.

Вопросы, которые важно обсудить перед началом отношений

Психолог утверждает, что очень важно хорошо узнать человека. Лучше попытаться узнать его интересы, прошлое, мечты и планы.

Только разговаривая и спрашивая, вы сможете понять, ваш ли это человек и любите ли вы его.

Топ-5 вопросов, которые следует обсудить перед началом отношений:

Что ты считаешь изменой? Что ты хочешь от этих отношений? Как справляешься со своими эмоциями и чувствами? Какие у тебя приоритеты и ценности? В каких вещах ты никогда не уступишь?

Как война влияет на зародившиеся отношения

Война может сплотить вас, сделать ближе или наоборот, разъединить и отдалить друг от друга.

Елена Архипова объясняет, что в условиях военного времени организм человека концентрирует все свои силы на выживании. Таким образом, некоторые чувства, например любовь или нежность, могут притупляться. А вот страх или агрессия все чаще выступают на первый план.

Однако, как на поле боя, так и в отношениях все зависит от нас. Важно сделать правильный выбор — какие эмоции для тебя сейчас более важны.

Если оба зрело поймут, что им не нужно “бороться” друг против друга, то отношения станут только крепче.

Советы для влюбленных, как сохранить любовь во время войны

Елена Архипова как психолог и любящая жена советует и просит всех – беречь друг друга, независимо от того, рядом вы или нет.

Нужно стараться не ругаться по пустякам, а больше заботиться и создавать в отношениях ощущение доброты. И самое важное: помнить о том, что вы друг у друга есть и что любовь – это самое большое сокровище в этом мире!

Искренняя, настоящая и чистая любовь может пройти все преграды, главное – не забывать ее взращивать и оберегать.

Несмотря на войну, любовь не просто расцветает, но и зажигает глаза влюбленных на долгое время, а те в свою очередь спешат закрепить свой союз в ЗАГСе. Читай, почему люди женятся во время войны и что ждет отношения потом.

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