Обираємо обручки: тренди, прикмети, поради з вибору

Щаслива сім’я починається з довгоочікуваної пропозиції руки та серця закоханого своїй коханій. За традицією, вручається каблучка для заручин. А от далі постає непросте питання з вибором обручок, які потрібно буде носити все подружнє життя.

Існують різні бачення, якою має бути обручка чоловіча, а якою є найкраща обручка жіноча. Також варто враховувати правила підбору металу, проби, розміру прикраси.

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Найпростіші = найзручніші

Саме такого девізу дотримується більшість майбутніх сімейних пар. І в цьому є сенс, адже зазвичай обручка — це прикраса на щодень. Навіть ті, хто не використовує інші ювелірні аксесуари, найчастіше не знімають обручки. Отже, і чоловіча, і жіноча обручки мають бути дуже зручними, без гострих або вуглуватих країв.

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Дизайнерські обручки

Зазвичай такі вироби є на порядок дорожчими, але й виглядають більш креативно. За допомогою різноманітних вставок ювелірні дизайнери створюють неймовірні шедеври, і весільну коштовність це аж ніяк не оминуло.

За бажанням деякі пари замовляють прикраси з різними написами та символікою, які також можуть чудово поєднуватись із декоративними елементами. Єдиний нюанс — масивніша за розмірами обручка чоловіча може містити більше деталей, тоді як обручка жіноча найчастіше краще прикрашена.

Найпоширеніші дизайни весільних каблучок

З каменями , які можуть мати різний розмір і використовуватись одинично чи у вигляді обідка.

, які можуть мати різний розмір і використовуватись одинично чи у вигляді обідка. З плетеною вставкою , виконаною з одного металу або комбінації кількох різних.

, виконаною з одного металу або комбінації кількох різних. З емаллю, чорнінням або гравіюванням.

Деякі моделі є комбінованими варіантами за матеріалом або текстурою. Їх виготовлення суттєво ускладнюється, зате оригінальність і неповторність виробу забезпечена.

Прикмети та поради з вибору обручок

Раніше вважалось, що саме наречений має думати про вибір та придбання весільних прикрас, тоді як наречена бачила результат вибору коханого безпосередньо на церемонії одруження. Сьогодні багато пар подібне дійство виконують разом.

Чи є забобони та прикмети щодо весільних каблучок? Авжеж є:

Каблучки бережуть до визначної події і в жодному разі не дозволяють міряти комусь іншому, бо це вважається поганою прикметою. Якщо каблучка ненароком впала під час церемонії одруження, це недобра ознака, але в такій ситуації можуть допомогти свідки, які через обручку протягують нитку та опісля її спалюють. Обручки від батьків варто приймати, лише якщо у них щасливе й довге подружнє життя.

Головна порада наостанок — не варто відкладати придбання обручок на останню мить і зупиняти свій вибір на першому ліпшому варіанті. Краще приділити цьому питанню більше свого часу, щоб потім кожного дня радіти здійсненому вибору.

Інколи важко зрозуміти, що у тебе на душі. Дізнайся, чи можливе кохання під час війни та як його зберегти.