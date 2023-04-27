Погода на майские праздники 2023: какой она будет в первые дни месяца

В 2023 году майские праздники в Украине пройдут в условиях военного положения. Оно продлено указом президента до 20 мая 2023 года.

Поэтому, согласно закону Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, дополнительные выходные отменяются. Из-за этого многие не смогут отдохнуть на природе в эти дни. Но будет ли благосклонна к нам погода? Читай в материале.

Погода на майские праздники 2023

Пасмурный апрель, который был чуть ли не в каждом регионе Украины дождливым, закончится потеплением.

По данным разных метеорологических сайтов, начало мая, как и весь месяц в целом, должен быть сухим и солнечным. Средняя температура воздуха по всей территории Украины будет +9–24 °С.

Поэтому, скорее всего, погода позволит провести время на открытом воздухе. К примеру, можно запланировать пикник или посадку картофеля.

Что касается столицы, то в Киеве в первые дни мая будет ясно и солнечно. Дневная температура воздуха будет колебаться от +18 до +20 °С, ночная — +10–11 °С.

Харьковчане будут наблюдать в первые дни месяца переменную облачность, кратковременный дождь. 2 мая будет ясно и солнечно. Дневная температура воздуха +17–19 °С, ночная — +10 °С.

Погода в мае в Днепре, Одессе и Львове

1 мая в Днепре ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Дневная температура воздуха +17–20 °С, ночная +11–12 °С.

Поэтому на май лучше ехать в Одессу. Здесь в первые дни мая будет ясно и солнечно. Дневная температура воздуха +19–21 °С, ночная +12 °С.

Также не обходи Львов. В городе Льва в первые дни мая ожидается ясная и солнечная погода. Дневная температура воздуха +19–21 °С, ночная +9–11 °С.

Погода на май 2023: будет ли тепло

Если говорить о прогнозе погоды на весь май, то она не обещает температурных аномалий, однако в мае часто будут идти дожди в западных областях Украины.

Прогнозы Укргидрометцентра довольно утешительные — средняя температура в последний месяц весны ожидается на уровне +14–18 °С, а в горах — в диапазоне от +10 до +13 °С, что близко к климатической норме. Важно, что для мая характерна средняя месячная температура +13–17 °С, в горах +7–12 °С.

Несмотря на любые погодные условия, стремишься к светлым и счастливым дням? Тогда смотри календарь праздников, которые будут отмечать украинцы в мае 2023.

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