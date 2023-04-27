Погода на травневі свята 2023: якою вона буде в перші дні місяця

У 2023 році травневі свята в Україні пройдуть в умовах воєнного стану. Його продовжено наказом президента до 20 травня 2023 року.

Тому, відповідно до закону України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, додаткові вихідні скасовуються. Тож багато хто не зможе відпочити на природі цими днями. Та чи буде прихильною до нас погода? Читай у матеріалі.

Погода на травневі свята 2023

Похмурий квітень, який був ледь не в кожному регіоні України дощовим, закінчиться потеплінням. За даними різних метеорологічних сайтів, початок травня, як і весь місяць загалом, має бути сухим та сонячним.

Середня температура повітря на всій території України буде +9–24 °С.

Тому, найімовірніше, погода сприятиме дозвіллю на свіжому повітрі. Наприклад, можна запланувати пікнік або посадку картоплі.

Що стосується столиці, то в Києві у перші дні травня буде ясно та сонячно. Денна температура повітря коливатиметься від +18 °С до +20 °С, нічна — +10–11 °С.

Харків’яни спостерігатимуть у перші дні місяця мінливу хмарність, короткочасний дощ. 2 травня буде ясно та сонячно. Денна температура повітря +17–19 °С, нічна — +10 °С.

Погода у травні у Дніпрі, Одесі та Львові

1 травня у Дніпрі очікується мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ. Денна температура повітря +17–20 °С, нічна +11–12 °С.

Тому на травневі найліпше їхати в Одесу. Тут у перші дні травня буде ясно та сонячно. Денна температура повітря +19–21 °С, нічна — +12 °С.

Також не оминай Львів. У місті Лева у перші дні травня очікується ясна та сонячна погода. Денна температура повітря +19–21 °С, нічна — +9–11 °С.

Погода на травень 2023: чи буде тепло

Якщо говорити про прогноз погоди на весь травень, то вона не обіцяє температурних аномалій, проте у травні часто дощитиме у західних областях України.

Прогнози Укргідрометцентру доволі втішні — середня температура в останній місяць весни очікується на рівні +14–18 °С, а в горах — в діапазоні від +10 °С до +13 °С, що близько до кліматичної норми.

Важливо, що для травня характерна середня місячна температура +13–17 °С, у горах +7–12 °С.

Попри будь-які погодні умови прагнеш світлих та щасливих днів? Тоді дивись календар свят, які українці відзначатимуть у травні 2023.

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